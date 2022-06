Roboty Uran-6 zaczęły przecierać szlaki rosyjskim oddziałom na Ukrainie, ale do idealnych nie należą

Przez ostatnie dwa lata rosyjskie wojsko zaczęło testować i otrzymywać roboty Uran-6. Teraz dokładnie te stosunkowo nowoczesne systemy są wykorzystywane na przejętych przez Rosjan terenach Ukrainy, walcząc z niewybuchami i minami. Informują o tym same media państwowe agresora, podkreślając, jakie to nowoczesne technologie wykorzystuje wojsko na froncie.

Rosyjskie roboty Uran-6 zaczęły „sprzątać” po wojnie. To praktycznie kombajny do min, które do idealnych jednak nie należą

Pomijając już to, że obity w pancerną stal Ural-6 jest po prostu zdalnie sterowanym robotem z wielkim cylindrem i z okręcanymi łańcuchami na przodzie (czyli w skrócie niczym szczególnym), jego faktyczne zaawansowanie jest niewielkie. Każdy przecież z nas kojarzy zdalnie sterowane zabawki na pilota i wspominam o tym nie bez powodu, a dlatego, że zasięg dziecinnych gadżetów wynosi tyle, ile zasięg wojskowego robota Ural-6.

W praktyce bowiem odpowiedzialny za niego operator musi znajdować się maksymalnie kilkaset metrów (około 100-300 m) od robota, więc jakiekolwiek wykorzystanie tego sprzętu nawet za liniami frontu jest niebezpieczne przez ryzyko związane z ostrzałem artyleryjskim. Teraz jednak Rosjanie zadbali o swoich operatorów, bo wykorzystują Ural-6 (wcześniej te roboty wykorzystywano do detonacji przydrożnych bomb w wojnie w Syrii) na dobrze zabezpieczonych terenach Mariupola, którego Rosja już okupuje.

Na materiałach udostępnionych przez rosyjską gazetę Izvestia widać, jak Uran-6 porusza się po polnej drodze w okolicach Mariupola. Te operacje mają na celu zapewnić początkowe bezpieczeństwo na drogach, zapewniając bezpieczeństwo i spokój ducha żołnierzom. Nie oznacza to jednak, że ryzyka ciągle nie ma, bo tego typu trałowanie często przeocza dobrze ukryte niewybuchy, co udowadniają przykłady z przeszłości. Te potwierdzają, że oczyszczanie regionu z materiałów wybuchowych po wojnie może trwać nawet dekady.

Napędzeniem gąsienic 6-tonowego Ural-6 zajmuje się 240-konny silnik diesla, który rozpędza tego robota do maksymalnie 5 km/h (2 km/h podczas pracy). Co ciekawe, wedle danych podanych przez Rosoboronexport (powyżej), które do niedawna oferowało te roboty na eksport, skuteczność jego działania wynosi aż 95%.