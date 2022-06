Rosyjska korweta Buyan-M ucieka. Udany atak ukraińskich sił ją uszkodził

Ukraińcy po długiej przerwie od sukcesów na swoich terytorialnych wodach wreszcie osiągnęli dwa nowe kamienie milowe w odpychaniu rosyjskiej inwazji. Wczoraj zatopili kolejny okręt Rosji transportujący ważny sprzęt na Wyspę Węży, a w nieokreślonym momencie swojego działania skutecznie uszkodzili jeden z zagrażających im ciągle okrętów. Zniszczenia są na tyle duże, że wedle doniesień rosyjska korweta Buyan-M musiała zrobić sobie „przerwę” w działaniach wojennych.

W ramach ostrzału z wieloprowadnicowych systemów rakietowych BM-21 Grad rosyjska korweta Buyan-M została znacznie uszkodzona

Każda korweta typu Buyan jest dla Ukrainy zagrożeniem nie bez powodu. W swojej najnowszej wersji (Buyan-M) Projektu 21631 te okręty będące stosunkowo niewielkimi platformami, ale o wysokiej sile rażenia za sprawą swojej artylerii oraz wyrzutni pocisków manewrujących. Nie bez powodu określa się je mianem „guided missile corvette”, czyli właśnie korwet z kierowanymi pociskami rakietowymi.

To właśnie korwety typu Buyan-M odpowiadają za liczne ostrzeliwanie ukraińskiego terytorium z wykorzystaniem do ośmiu pocisków Kalibr lub Oniks. Są również uzbrojone w 100-milimetrowe działa artyleryjskie A-190 oraz małokalibrowe kompleksy artylerii przeciwlotniczej AK-630-2 Duet. Jednak jedna z nich, ta o nazwie Wielikij Ustyug, nie będzie już jednak stanowić zagrożenia jakimkolwiek z tych systemów, bo atak ukraińskich sił u wybrzeży Odessy „lekko” ją uszkodził.

Kwestia tego, czy aby na pewno są to „lekkie uszkodzenia” jest jednak dyskusyjna. Jak pokazuje zdjęcie powyżej, poszycie tego okrętu zostało zdecydowanie zalane odłamkami z ukraińskich pocisków, które najpewniej wyleciały z systemu BM-21 Grad. Co najważniejsze, miało to ponoć miejsce już w marcu, a teraz widzimy kontynuację tej historii.

W opozycji do ewidentnych śladów po szrapnelach stoją informacje, wedle to których okręt został uszkodzony w wypadku podczas cumowania i jest wysyłany z Morza Azowskiego na Morze Kaspijskie, aby wziąć udział w paradzie morskiej. Dodatkowo rosyjscy urzędnicy również temu zaprzeczają, ale zważywszy na liczne próby obniżania poziomu rzeczywistych strat z przeszłości, wcale się temu nie dziwimy.