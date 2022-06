Rosyjski śmigłowiec Ka-52 strzela w niebo. Czyżby celowo tracił amunicję?

Trwająca wojna rosyjsko-ukraińska nieustannie zwiększa naszą świadomość co do sprzętu wojskowego, prowadzenia konfliktu oraz strategii, którymi posługują się obie strony konfliktu rozpoczętego przez Rosję. Zobaczenie, jak rosyjski śmigłowiec Ka-52 strzela w niebo jest zdecydowanie czymś, co może budzić wyobraźnię co do morale pilotów, ale w rzeczywistości nie jest to przejaw tchórzostwa za sterami.

Po co ten rosyjski Ka-52 strzela w niebo?

W praktyce piloci rosyjskich śmigłowców mają się czego bać i tyczy się to zwłaszcza tych w Ka-52, czyli helikopterach szturmowych. Regularnie słyszymy czy to o wypadku z ich udziałem, czy kolejnych zestrzeleniach z wykorzystaniem nawet niespecjalnie zaawansowanych zestawów przeciwlotniczych. Nie można jednak zapominać, że to ciągle istne „latające niszczyciele” stworzone do niszczenia nawet ciężko opancerzonych celów, choć stosunkowo wrażliwe na ukraińską odpowiedź zbrojną.

Poniżej możemy obejrzeć materiał z rosyjskich mediów (tych samych, które m.in. naprowadziły Ukraińców na rosyjskie pozycje, czy uciekały od ostrzeliwanego TOS-1), który pokazuje lot i atak rakietowy Ka-52. Ten wykorzystuje swoje niekierowane pociski S-8 do ostrzelania pozycji ukraińskich (wedle propagandowych informacji), strzelając nimi „w niebo”. Nie jest to jednak akt miłosierdzia, bo takie wykorzystanie pocisków nie jest niczym nowym.

Russian media released more footage of Ka-52 activity over eastern Ukraine, note the use of unguided S-8 rockets fired in a ballistic arc pic.twitter.com/ISQisZZ9Dq June 29, 2022

Dzięki „strzelaniu w niebo” Ka-52 wykorzystał pociski S-8 w formie ognia pośredniego, a solidna salwa tych 80-mm rakiet z pewnością mogła okazać się niszczycielka w skutkach. Tak wystrzelone rakiety lecą w kierunku celu lotem parabolicznym, co m.in. zwiększa prędkość, z jaką pocisk uderza w cel, dzięki możliwości nabrania wyższej prędkości wraz ze spadkiem z dużej wysokości.

Swoją drogą, S-8 występują w kilkunastu wersjach, ich zasięg waha się od 1,2 do 3,5 kilometra, a waga od 3,6 do 7,5 kilograma. Z kolei ich głowice obejmują te przeciwpancerne, odłamkowo-burzące i kumulacyjno-odłamkowe, a nawet paliwowo-powietrzne.