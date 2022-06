Test Samsung QE55QN91B – czy nowy telewizor Neo QLED od Samsunga jest wart swojej ceny?

Pytanie zadane w tytule jest tym bardziej zasadne, że testowany telewizor kosztuje aż 9499 zł. Niemało, jak na 55 calowy telewizor. Czy mnogość funkcji, spektakularna ilość detali i wysoki kontrast deklarowane przez producenta w materiałach promocyjnych uzasadniają tą cenę? A może to tylko slogany i lepiej zainteresować się telewizorami OLED? Sprawdźmy to!

Zacznijmy od specyfikacji telewizora Samsung QE55QN91B

Wymiary: 1227.4 x 705.6 x 25.9 mm (bez podstawy), 1227.4 x 768.0 x 235.6 mm (z podstawą)

Waga: 17,7 kg (bez podstawy), 21,9 kg (z podstawą)

Przekątna ekranu i rozdzielczość: 55 cali, 3840 x 2160 (4K)

Typ telewizora i seria: Neo QLED, QN91B

Częstotliwość odświeżania: 100 Hz

Procesor obrazu: AI Neo Quantum 4K

Zastosowane technologie obrazu: Quantum Matrix, HDR10+, Quantum Dot, Ultimate UHD Dimming Pro, LED Clear Motion

Zastosowane technologie dźwięku: Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Bluetooth Audio

Głośniki: 4.2.2 o łącznej mocy RMS 60 W

System operacyjny: Tizen 6.5

Tunery, funkcje telewizyjne: 2 x DVB-T2CS2/HEVC, HbbTV 2.0.3, CI+(1.4), tuner analogowy

Złącza: 4 x HDMI, 2 x USB, LAN, cyfrowe wyjście audio (optyczne), Bluetooth 5.2, Wi-Fi, wejście RF

Wzornictwo: Neo Slim Design

Pobór mocy (tryb czuwania): 0,5 W

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR): 84 W

Klasa efektywności energetycznej: F

Dodatkowe: powłoka antyrefleksyjna, pilot ładowany przez port USB C lub przy pomocy wbudowanego panelu słonecznego

Cena: 9499 zł

No dobra, a co to jest tak właściwie ten Neo QLED?

No cóż, tak Samsung nazywa po prostu telewizory zaopatrzone w matrycę LCD zaopatrzone w tzw. kropki kwantowe (poprawiające m.in. odwzorowanie kolorów), które mają podświetlanie tylnie diodami mini LED (ze strefowym wygaszaniem podświetlenia). Także mamy tak naprawdę do czynienia z dobrze znanym od wielu lat panelem LCD, tyle że „opakowanym” technologiami poprawiającymi jakość obrazu. Na chwilę obecną Neo QLED to szczytowe osiągnięcie w zakresie telewizorów LCD i są co do zasady zauważalnie lepsze od telewizorów LED i QLED. Poniżej zamieszczam słowniczek wyjaśniający oznakowania telewizorów obecnych aktualnie na rynku:

Telewizor LED – telewizor z matrycą LCD, podświetlaną diodami LED;

– telewizor z matrycą LCD, podświetlaną diodami LED; T elewizor QLED – telewizor z matrycą LCD zaopatrzoną w tzw. kropki kwantowe, podświetlaną diodami LED;

– telewizor z matrycą LCD zaopatrzoną w tzw. kropki kwantowe, podświetlaną diodami LED; Telewizor Neo QLED – telewizor z matrycą LCD zaopatrzoną w tzw. kropki kwantowe, podświetlaną diodami mini LED (ze strefowym wygaszaniem podświetlenia);

– telewizor z matrycą LCD zaopatrzoną w tzw. kropki kwantowe, podświetlaną diodami mini LED (ze strefowym wygaszaniem podświetlenia); Telewizor OLED – telewizor który nie ma nic wspólnego z matrycami LCD. Jest zaopatrzony w diody organiczne, które świecą własnym światłem. Następca telewizorów plazmowych.

Cena i zawartość pudełka

W pudełku poza telewizorem znajdziemy oczywiście pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający (niezbyt długi, dość cienki i bez uziemienia), metalową podstawę oraz dokumentację. Całość waży 28 kilo.

Cena? Tego konkretnego modelu – 9499 zł, czyli sporo, ale ogólnie seria QN91B tania nie jest. Dość powiedzieć, że 43 calowy telewizor z tej serii jest pozbawiony powłoki antyrefleksyjnej i kosztuje aż 6999 zł… Z kolei za model 75 calowy przyjdzie Nam zapłacić aż 17 999 zł.

Design i jakość wykonania

Samsung QE55QN91B

Telewizor co prawda wygląda stylowo i nowocześnie, ale też nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym na tle innych telewizorów. Nie ma ani najcieńszych ramek dookoła ekranu, ani najcieńszej obudowy, ani efektownego podświetlenia. Ot, kolejny telewizor dostępny na rynku.

Jakość wykonania jest za to bardzo dobra. Obudowa jest dobrze spasowana, jest filtr antyrefleksyjny na ekranie, a podstawa została wykonana w większości z metalu i waży aż 4,2 kg, dzięki czemu tv stoi bardzo stabilnie na szafce. Ma też wyżłobienia, w które możemy wcisnąć kable. Niestety, podstawa nie jest obrotowa. Jeśli wieszamy telewizor na ścianie, to temat podstawy oczywiście nas nie dotyczy.

Pierwsze wrażenia po uruchomieniu Samsung QE55QN91B są nienajlepsze…

Po uruchomieniu pojawia się standardowy ekran konfiguracyjny i wszystko pięknie i ładnie, gdyby nie to, że ten telewizor (a konkretnie system Tizen 6.5) próbuje Nas uszczęśliwiać na siłę, uparcie próbując konfigurować i ustawiać ustawienia obrazu pod każde urządzenie które podepniemy. A ja bym chciał opcję szybkiego wyboru źródła po wejściach HDMI i co? I guzik. Podobnie nieintuicyjne jest menu wszelkich ustawień. Trzeba się dokopywać i domyślać co jej od czego. A zanim będzie można je przekopywać trzeba je znaleźć… Ponadto np. po podpięciu pendrive pod złącze USB nie pojawia się o tym żaden komunikat. Trzeba szukać i domyślać się gdzie można będzie przeglądać jego zawartość…

Pilot dołączony do telewizora jest mały i też trzeba się do niego przyzwyczaić. Pierwsze wrażenia są mieszane, ale o tym napiszę w dalszej części tekstu.

Reasumując to nie jest telewizor dla osób które oczekują prostoty i klarownych funkcji. Osoby starsze mogą bardzo szybko się pogubić i stracić chęć do używania tego telewizora.

Jakość, a zwłaszcza jasność obrazu potrafi zaskoczyć!

Samsung QE55QN91B

Nie ukrywam, jestem miłośnikiem topowych telewizorów plazmowych oraz telewizorów OLED. Telewizora LCD, którym przecież suma summarum Samsung QE55QN91B jest, już dawno nie użytkowałem, głównie ze względu na słabe oddanie czerni i przeciętne kąty widzenia. Dlatego byłem ciekawy jak bardzo można podrasować tą technologię. Okazuje się, że bardzo!

Najpierw jednak trzeba skalibrować obraz do naszych potrzeb, bowiem predefiniowane tryby są zwyczajnie kiepskie. Obraz jest albo zdecydowanie zbyt jasny, albo zbyt jaskrawe kolory kują w oczy albo balans bieli jest całkowicie skopany. Dlatego zacznijmy od dokopania się do ustawień obrazu i dostosujmy go do naszych indywidualnych preferencji, pamiętając, by „Local Dimming” czyli podświetlenie strefowe było ustawione na standardowe lub wysokie. Ja ustawiłem obraz pod siebie tak:

Po kalibracji obraz w trybie SDR barwy wyglądają świetnie, ostrość jest wręcz genialna, a maksymalna jasność tak duża, że spokojnie możemy oglądać telewizję nawet w bardzo jasnym, przeszklonym pomieszczeniu w letni, słoneczny dzień. Ba – słońce nawet może padać centralnie na ekran – ten telewizor świetnie sobie z tym poradzi.

A jak sprawa ma się z odwzorowaniem czerni, zwłaszcza w nocy? Otóż świetnie, jeśli tylko oglądamy telewizor prosto od przodu. Wtedy dzięki strefowemu wygaszaniu podświetlenia czerń jest naprawdę świetna i bardzo niewiele ustępuje telewizorom OLED. Byłem naprawdę pod wrażeniem.

Oczywiście nie ma róży bez kolców. Jeśli wyświetlimy nagranie prezentujące gwieździste niebo to telewizor „zgłupieje” i będzie próbował rozjaśnić gwiazdy, co spowoduje drastyczną degradację czerni i ogólnie kontrastu. Ponadto jak będziemy patrzeć na telewizor z boku lub góry, to będziemy mogli zaobserwować niebieskawo białą poświatę na czarnym tle przy granicy z innymi kolorami, która jest wynikiem pewnych niedoskonałości strefowego wygaszania podświetlenia. Stref jest zwyczajnie zbyt mało, by uniknąć tego efektu, ale jednocześnie wystarczająco dużo, żeby w codziennym użytkowaniu to absolutnie nie przeszkadzało. Zwłaszcza, jeśli telewizor oglądamy na wprost. Za dnia kąty widzenia wypadają już znacznie lepiej niż w nocy.

Obraz w trybie HDR jest jeszcze jaśniejszy, choć mam wrażenie że ilość szczegółów w cieniach jest w tym przypadku nieco niższa. Nieco denerwuje konieczność kalibracji oddzielnie dla trybu HDR, no ale rozumiem, że jest to konieczne. Tak czy siak w trybie HDR Samsung QE55QN91B absolutnie nie ma się czego wstydzić!

Jeśli chodzi o odwzorowanie ruchu i smużenie, to telewizor ogólnie wypada bardzo dobrze. Jak na panel bądź, co bądź LCD. M.in. dzięki systemowi LED Clear Motion . Delikatne rozmycia są widoczne, ale tylko w określonych scenach przy szybkim ruchu.

P.S Zapewnienia producenta o trójwymiarowej głębi obrazu traktowałbym z dużym dystansem. Ja tego nie zauważyłem.

A teraz porozmawiajmy chwilę o jakości dźwięku

Samsung QE55QN91B został wyposażony w głośniki 4.2.2 o łącznej mocy RMS 60 W (4 x 5 W + 2 x 10 W), które grają… poprawnie. Niestety, zapewnienia marketingowe producenta o przestrzennym dźwięku z głośników można włożyć między bajki. Szczerze mówiąc spodziewałem się trochę więcej, choć oczywiście grają bardzo poprawnie. Dźwięk jest czysty i klarowny, ale w standardowych ustawieniach brakuje trochę basu, a Dolby Atmos niewiele tu pomaga. Dopiero, gdy ustawimy tryb dźwięku na „wzmocnienie” bas się poprawia. Oczywiście w ustawieniach znajdziemy jeszcze m.in. manualny korektor barwy dźwięku. Z poważniejszych braków systemu Tizen (i ogólnie telewizorów firmy Samsung) należy wymienić brak natywnego wsparcia dla systemu dźwięku DTS.

Złącza słuchawkowego miniJack nie ma i nikt mi nie wmówi, że brakowało na niego miejsca lub że nikt by go nie używał. Słuchawki możemy podpiąć jedynie bezprzewodowo przez Bluetooth.

Reasumując – bez dobrego soundbara lub głośników 7.1 i tak się nie obejdzie, jeśli chcecie mieć prawdziwe kino domowe, ale do codziennego użytkowania dźwięk wystarczy.

P.S. Dźwięk w dużo tańszym telewizorze LG OLED 55B8PLA z 2018 roku był lepszy mimo mniejszej mocy (40 W) a sam telewizor posiadał gniazdo słuchawkowe, którego w Samsungu nie uświadczycie…

Czy leci z nami „pilot” ?

Leci i jest dołączony do zestawu. Jest mały, stylowy i wygląda nowocześnie, choć niewątpliwie trzeba do niego przywyknąć. Przełączanie kanałów i regulacja głośności odbywa się za pomocą mini joysticków, co na dłuższą metę jest bardzo wygodne. Do tego dedykowane przyciski m.in. do Netflixa, Amazon Prime Video, Disney+ czy przeglądarki www. Miarą nowoczesności pilota jest również ładowanie przez port USB C oraz wbudowany panel słoneczny. Świetna sprawa!

Niestety, również i w tym przypadku producent nie ustrzegł się potknięć. Mimo, iż po wykryciu urządzenia podłączonego do tv możemy nim sterować pilotem od telewizora, to czasami to po prostu przestaje działać. Nie wiadomo czemu. Czasami na kilka sekund, a czasami na kilkadziesiąt. Podobnie, choć w mniejszym stopniu dotyczy to sterowania samym tv. Sytuacje, w których telewizor nie reaguje na polecenia z pilota zdarzają się sporadycznie, ale jednak są… W telewizorze za 9499 zł to absolutnie nie powinno mieć miejsca.

Funkcje „smart”

Telewizor Samsung QE55QN91B oferuje m.in. tryb Ambient+, do którego możemy przenieść się z poziomu menu głównego lub z pomocą dedykowanego przycisku na pilocie. Umożliwia on wybór z kilkuset animacji i tapet, by w ten sposób upiększyć nasze pomieszczenie w którym stoi tv. Telewizor pełni wtedy rolę swoistego obrazu.

Oczywiście możemy liczyć również na specjalny „Tryb gry”, który uruchamia się automatycznie, gdy telewizor wykrywa, że uruchamiamy grę. Ma to za zadanie zminimalizować opóźnienia i dać graczom jak najlepszą kontrolę. Muszę przyznać, że działa to szybko i sprawnie, ale mam jedno zastrzeżenie. Ustawienia jasności obrazu, które niby możemy ustawić w menu dla wszystkich źródeł, nie dotyczą… Trybu gry. Przez co telewizor potrafi Nas oślepić, zwłaszcza jak włączamy grę w nocy. Trzeba potem ręcznie zmniejszyć jasność. Tryb Komfort dla Oczu tu akurat niewiele pomaga, zwłaszcza, że do działania potrzebuje stałego połączenia z internetem.

„Udoskonalony układ Smart Hub jest jeszcze bardziej intuicyjny w użytkowaniu – teraz spędzisz mniej czasu na poszukiwaniu, a więcej na oglądaniu lub graniu. Wyświetlane treści podzielone są na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem Twoich wcześniejszych zainteresowań, a więc wszystko, czego szukasz, masz na wyciągnięcie ręki.” – taki opis ekranu głównego widnieje na oficjalnej, polskiej stronie producenta. Pozwolę się z nim nie zgodzić. Jest nieintuicyjny, po podłączeniu nowego urządzenia czasami bardzo długo go identyfikuje, a urządzenia wcześniej zidentyfikowane potrafią ni z tego ni z owego znikać z ekranu wyboru. Być może to wina tylko mojego egzemplarza lub tej wersji oprogramowania którą miałem, ale czasami miałem ochotę wyłączyć ten tv i spakować go z powrotem do pudła.

Z funkcji „smart” możemy liczyć jeszcze m.in. na wideo rozmowy w aplikacji Google Duo (po podpięciu kamery) oraz funkcji Multi View, która umożliwia połączenie naszego smartfona bezpośrednio z telewizorem i wyświetlanie na nim jego treści. Ponadto Samsung QE55QN91B umożliwia dostęp do sporej ilości aplikacji TV, w tym popularnych serwisów strumieniowania wideo, takich jak: YouTube, Netflix, HBO Max, Viaplay, Amazon Prime Video, Canal+ online, Player, Polsat Go itd.

Producent deklaruje maksymalny pobór energii na poziomie 84 W w trybie SDR. Faktycznie, mimo ustawienia maksymalnej jasności nie udało mi się przekroczyć tej wartości. Ponadto w ustawieniach możemy znaleźć tryby oszczędzania energii oraz informację o poziomie naładowania pilota.

Podsumowanie – czy warto kupić Samsung QE55QN91B w cenie 9499 zł?

Samsung QE55QN91B

Moim zdaniem nie – cena jest zbyt wygórowana. Jeśli jednak poszukujecie bardzo jasnego telewizora, który w nocy również potrafi zachwycić jakością czerni w większości przypadków i nie straszne są wam zawiłości oprogramowania, to jak najbardziej mogę polecić zakup tego telewizora po spadku ceny. No chyba, że cena nie gra roli. W innym wypadku proponuje rozejrzeć się jednak za jakimś telewizorem OLED. Np. testowany już przez Nas Philips OLED 55OLED806, który jest wyraźnie tańszy, a a dodatku oferuje oświetlenie Ambilight.

P.S. Fakt, że ten sam model, w rozmiarze 43 cali, kosztujący aż 6999 zł, nie ma powłoki antyrefleksyjnej, jest co najmniej dziwny i mocno mnie zastanawia.