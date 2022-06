Ukraina kupiła armatohaubice Krab od Polski. Miliardowy kontrakt na stole

Wczoraj specjalnie dla Was opisywaliśmy nasze polskie armatohaubice Krab, które trafiły do Ukrainy. Dziś mamy jeszcze lepszą wiadomość, bo po przekazaniu za darmo pierwszych 18 armatohaubic Krab obrońcom, państwo walczące z Rosją postanowiło odwdzięczyć się ogromnym zakupem. Według najnowszych informacji, Ukraina kupiła armatohaubice Krab od Polski, a związany z nimi kontrakt idzie nie w miliony, a już miliardy złotych.

Rekordowy kontrakt dla polskiego sektora zbrojeniowego. Ukraina kupiła armatohaubice Krab za 3 mld złotych

Zacznijmy od tego, że armatohaubice Krab są obecnie produkowane przez polskie zakłady Huta Stalowa Wola. Łączą one północnokoreańskie podwozie z brytyjskim zmodyfikowanym działem, których produkcja jest realizowana na licencji, ale całkowicie w Polsce. Do tej pory Huta Stalowa Wola wyprodukowała łącznie 80 egzemplarzy Krabów z zamówienia opiewającego na 122 sztuk, z czego 18 egzemplarzy z zasobów Wojska Polskiego trafiło już na Ukrainę w formie dobrowolnego wsparcia.

Ukraina postanowiła jednak (wedle ustaleń Dziennik Gazeta Prawna) pójść o krok dalej i zakupić, na mocy podpisanej ponoć w ubiegły wtorek umowy, kontrakt na dostawę trzech kolejnych dywizjonów. Ponoć umowa opiewa na kwotę około trzech miliardów złotych i dotyczy dostawy aż 54 armatohaubic Krab w ich cenie rynkowej.

Jeśli to rzeczywiście prawda (a zapewne tak jest, choć szczegółów realizacji tego zamówienia nie znamy), Huta Stalowa Wola musi przyspieszyć swoją pracę. Do tej pory przekazywała wojsku średnio 8-16 Krabów rocznie, a ponoć na wykonanie kontraktu ma kilka-kilkanaście miesięcy, co jednoznacznie sugeruje, że część tych armatohaubic jest już w pewnym stopniu skompletowana. Obecna wydajność zakładu ma jednak wynosić ponad 20 egzemplarzy w skali roku przez dopracowanie i optymalizację procesu produkcji.

W ramach dostawy tych 54 armatohaubic Krab Ukraina wejdzie w posiadanie aż trzech kompleksowych trójbateryjnych dywizjonów. Każdy dywizjon Krabów (w Wojsku Polskim ma ich być docelowo 24 egzemplarzy) obejmuje też dwa wozy dowódczo-sztabowe, 9 wozów dowodzenia, 6 wozów amunicyjnych oraz pojedynczy warsztat uzbrojenia i elektroniki w myśl przeprowadzania polowych napraw.