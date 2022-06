Ukraińcy wykurzyli Rosjan z tymczasowej bazy, która niegdyś była centrum serwisu sprzętu rolniczego

Ukraińskie działania w obwodzie zaporoskim w ostatnich dniach zdecydowanie się zintensyfikowały, co wcale nie dziwi, jako że obecnie ten rejon jest w 60% zajęty przez Rosjan. Część z sił okupanta zrobiło nawet swoją bazę z centrum serwisu sprzętu rolniczego, ale ukraińska artyleria postawiła stacjonujących tam Rosjan do pionu i wykurzyła niedobitków.

W ramach niedawnego ostrzału artyleryjskiego Ukraińcy wykurzyli Rosjan z tymczasowej bazy

Nie bez powodu tak podkreślamy działania Ukrainy w regionie zaporoskim, bo to właśnie tam wcześniej nagrano dwie podobne operacje, w których to ukraińska artyleria zniszczyła całkowicie siły stacjonujące w miejscach tego typu. Wcześniejszy magazyn znajdował się ~8 km od innego, niedawno ostrzelanego przez Ukraińców w mieście Połohy właśnie w obwodzie zaporoskim. Tym razem również sprawa sprowadza się do działań w tym rejonie.

Ukrainian 45th Artillery Brigade shelled a Russian logistics base near Polohy. pic.twitter.com/80L1f5rqhE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 12, 2022

Wedle dostępnych informacji powyżej możemy obejrzeć ukraińską artylerię w akcji, która została wykorzystana do zniszczenia rosyjskiej bazy logistycznej ustanowionej w niegdysiejszym centrum naprawy maszyn rolniczych. Ciekawy montaż pozwala nam poznać szczegóły, a akcja trwająca od 36 sekund poznać proces obierania kompleksu na cel. Musiało to wyglądać tak, że dron najpierw zapewnił przybliżone współrzędne i na ich podstawie Ukraińcy rozpoczęli ostrzał.

Widzimy więc jeden strzał bezpośrednio na pole uprawne i następny znacznie bliżej zabudowań. Dzięki dronowi te dwa pierwsze strzały pozwoliły operatorom lepiej ustawić artylerię tak, aby wreszcie trzeci wystrzał trafił w sam środek rosyjskiej bazy tymczasowej. „Kilka chwil później” z płonących zabudowań zaczął unosić się gęsty czarny dym, choć bezpośrednich trafień artyleria niestety nie zaliczyła. Wiemy jednak jednocześnie, że nie jest to wcale koniec tej historii, co potwierdza napis pod koniec nagrania, który sugeruje, że doczekamy się kontynuacji tego ostrzału i bardziej namacalnych efektów.