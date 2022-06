Ukraińska artyleria w akcji, a Rosjanie w popłochu na najnowszym nagraniu

Najnowsze nagranie ukraińskiej artylerii w akcji pokazuje, jak z jednej strony ciężko jest trafić w obrany cel z wykorzystaniem ognia pośredniego na dystansie wielu kilometrów, a z drugiej jak trudno wykurzyć okupantów z obranych pozycji. Możemy jednak przyznać, że w ramach tego ostrzału rosyjskich pozycji Ukraińcom udało się wykurzyć raz na zawsze stacjonujące w tym konkretnym regionie siły.

Kolejne nagranie pokazuje, jak działa ukraińska artyleria w akcji

To nagranie jest jednym z wielu, które widzieliśmy już w sieci, ale na swój sposób jest wyjątkowe, bo pokazuje ostrzał rosyjskiego posterunku w ciekawym miejscu. Szereg maszyn budowlanych, kontenerów i budowli sugeruje, że to rejon kopalni albo składowiska materiałów budowlanych, w którym Rosjanie spróbowali ustanowić swoją bazę.

Ukrainian forces shell a Russian position in the east pic.twitter.com/PzMCOjRO5c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 29, 2022

Zrobili to jednocześnie w bardzo „inteligentny inaczej” sposób, czyli wręcz „rosyjski”, bo nie zadbali nawet o ukrycie swoich pojazdów, które były dumnie oznaczone wielkimi literami Z. Możliwe, że to właśnie ściągnęło na nich uwagę ukraińskiego oddziału artyleryjskiego, który do przeprowadzenia ostrzału wykorzystał wizję w czasie rzeczywistym z drona Mavic 3 firmy DJI.

Niestety nagranie nie pokazuje bezpośrednich trafień czy to w budowle z Rosjanami, czy ich pojazdy, ale nie można zapominać, że to pociski artyleryjskie. Oznacza to, że ich siłą rażenia jest nie tylko bezpośrednie trafienie, ale też fala uderzeniowa oraz szrapnele, które rozsyłają wokół miejsca trafienia. Ten mogą nie tylko zabić, ale też uszkodzić co wrażliwsze elementy pojazdów czy sprzętów.