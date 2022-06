Obejrzyjcie ukraiński czołg T-72 w akcji. Rosjanie powinni uczyć się od tego oddziału

Potyczki rosyjsko-ukraińskie trwają ciągle w Siewierdoniecku, a dokładniej mówiąc – w zakładach chemicznych Azot. Do sieci właśnie zawitało jedno z bardziej imponujących nagrań prosto z frontu, bo pokazujące ukraiński czołg T-72 w akcji oraz towarzyszący mu oddział piechoty.

Ukraiński czołg T-72 w akcji

Chociaż ciężko stwierdzić, jak wyglądała sytuacja w tamtejszym rejonie, walki trwają nieustannie o każdy kolejny metr terenu w Siewierdoniecku. Tak to już jest, że w przypadku wojny w miastach zurbanizowanych wszystko toczy się znacznie wolniej, niż w otwartym terenie. Nie bez powodu, bo obrońcy zwykle znają budynki, jak własną kieszeń, a agresor musi uważać dosłownie na każde okno i róg, bo nie wie, skąd nadejdzie kolejny atak. To w dobie powszechnych ręcznych granatników i przeciwpancernych pocisków kierowanych sprawia, że nawet ciężko opancerzone pojazdy nie mogą czuć się bezpiecznie.

Ukrainian T-72B in the Azot area of Severodonetsk pic.twitter.com/rtGNE1z8P7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 23, 2022

Poniższe nagranie przedstawia obrońców zakładów chemicznych Azot, których sytuację można porównać obecnie do tego, co musieli przechodzić obrońcy Azowstalu. Jak widać, obrona rejonu przed Rosjanami trwa i wygląda na to, że jest dobrze realizowana pod kątem zaangażowania czołgu, jeśli weźmiemy pod uwagę tradycyjną strategię wprowadzania go do boju.

Oczywiście to co jest w podręcznikach i na szkoleniu, a to, co dzieje się na froncie, to dwie zupełnie inne rzeczy, ale i tak dobrze jest widzieć, że czołg T-72 przyjechał na miejsce nie pozostawiony sam sobie (jak to często robią Rosjanie), a odpowiednio zabezpieczony przez piechotę. Tak to właśnie powinno wyglądać – piechota najpierw powinna przeczesać teren z myślą o ewentualnej neutralizacji oddziałów wroga z pociskami przeciwpancernymi, a dopiero później pozwolić własnemu czołgowi przypuścić pełnoskalowe natarcie.