Spójrzcie na ukraiński myśliwiec MIG-29MU1, którego ogon musiał przejść wiele

MiG-29 to przykład poradzieckich myśliwców, które w przypadku ukraińskich sił powietrznych mogą stanowić sporą część obecnej floty, bo informacje datowane na 2019 rok, sugerują o obecności od 37 do 70 MiG-29 na służbie. Właśnie do sieci wpadło ciekawe zdjęcie, które przedstawia jeden dosyć szczególny ukraiński myśliwiec MIG-29MU1, którego ogon zdecydowanie nie można określić mianem idealnego.

Unikalne zdjęcie zdradza, że ten ukraiński myśliwiec MIG-29MU1 musiał przejść wiele

Ukraiński myśliwiec MIG-29MU1 jest przykładem nowoczesnej wersji tradycyjnego MiGa-29, bo wariantu ulepszonego do standardu U1 z ubiegłych lat. Przeprowadzane przez Lwowskie Państwowe Lotnicze Zakłady Remontowe prace wydłużały żywotność tych maszyn o 35-40 kolejnych lat, wprowadzając szereg ulepszeń oraz przede wszystkim remontów generalnych, które dotknęły m.in. silniki odrzutowe. Wspomniane ulepszenia obejmują awionikę, nowy odbiornik systemu nawigacji satelitarnej SN-3307, czy zmiany w stacji radiolokacyjnej N019, która w -MU1 radzi sobie znacząco lepiej z wykrywaniem celów. Poza tym wiele radzieckich sprzętów zastąpiono tymi nowoczesnymi, wyprodukowanymi przez firmy ukraińskie.

Powyżej możemy zobaczyć przykład jednego z takich myśliwców, którego tylną sekcję naprawiono w bardzo, ale to bardzo prowizoryczny sposób. Szereg załatanych dziur uzupełnia kilka przyspawanych kawałków gołych blach i choć dopuszczamy możliwość, że ten MiG-29 oberwał na ziemi szrapnelami wybuchającego pocisku, to równie dobrze mógł paść ofiarą z jednej strony celnej, ale z drugiej nieefektywnej salwy z wielkokalibrowego karabinu maszynowego. Tajemnicą jest jednak to, czy miało to miejsce w powietrzu, czy na lądzie.

Przykład MiG-29 w locie – zdjęcie poglądowe

Zdjęcie zdradza obecność rakiet R-27 Wympieł , czyli przykładu radzieckich pocisków powietrze-powietrze z myślą o zwalczaniu celów powietrznych na średnich i długich dystansach. W praktyce uzbrojenie MiG-29 może obejmować całą masę różnych pocisków i bomb, bo te samoloty zaliczają się do tak zwanych myśliwców frontowych, które na kartach projektu miały uzupełniać ciężkie myśliwce przewagi powietrznej Su-27.

Warto przypomnieć, że program modernizacji ukraińskich MiG-29 zainicjowano w 2009 roku, a trzy pierwsze myśliwce zmodernizowane do standardu MU1 przekazano Siłom Powietrznym Ukrainy już w 2011 roku. Następne lata przyniosły modernizacje kolejnych 12 egzemplarzy.