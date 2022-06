Obejrzyjcie ukraińskie śmigłowce Mi-8 w drodze na front. Ujęcia chwytają za serce

W sieci pojawiło się nagranie, które przedstawia wręcz majestatycznie lecące ukraińskie śmigłowce Mi-8. Dlaczego tak się zachwycamy? No cóż, wystarczy tylko spojrzeć na to, jak nierealnie wyglądają na tle bujnej roślinności i spokojnych terenów nieobjętych wojną, na których obywatele Ukrainy próbują żyć własnym życiem z daleka od wojny i śmierci.

Ukraińskie śmigłowce Mi-8 w majestatycznym przelocie

Rodzina śmigłowców Mi- jest na tyle zawiła, że nie będziemy wchodzić w szczegóły tych sprzętów w tym wpisie. Polecamy jednak Wam zapoznać się z naszym artykułem na ich temat, który wchodzi we wszystkie szczegóły tych maszyn oraz określa dokładnie tę rodzinę oraz zawiłości „drzewa genealogicznego” kultowych wręcz, poradzieckich maszyn. Z nich korzysta wiele armii świata, w tym ta rosyjska, ukraińska i nawet polska.

Czytaj też: Rosyjska korweta Buyan-M ucieka. Udany atak ukraińskich sił ją uszkodził

A pair of Ukrainian Mi-8s heading towards the front pic.twitter.com/9jltSKesQQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 22, 2022

Same w sobie helikoptery Mi-8 służą przede wszystkim do transportu oddziałów, bo nawet 24 żołnierzy ze sprzętem. Mogą jednak przyjąć na pokład stosowne uzbrojenie i wspominam o tym nie bez powodu, a dlatego, że najpewniej to, co możecie obejrzeć poniżej, przedstawia właśnie uzbrojone Mi-8. Wprawdzie widzimy tylko jedną z dwóch maszyn, lecących nad rzeką, a następnie obsianymi polami, ale jeśli ta prowadząca sięgnęła po uzbrojenie, ta z tyłu z pewnością nie jest od tego wyjątkiem.

Czytaj też: Rosja straciła kolejne samoloty szturmowe Su-25. Obejrzyjcie nagranie z udanej ucieczki tych ukraińskich

Pod skrzydłami ukraińskiego Mi-8 na powyższym nagraniu możemy dostrzec po jednej wyrzutni B-8V20A pod każdym skrzydłem, które są przeznaczone do zasypywania wroga niekierowanymi pociskami S-8. Nie jest to wprawdzie jakiś imponujący arsenał, ale należy pamiętać, że to głównie transportowe śmigłowce. Z drugiej jednak strony, z tego systemu uzbrojenia korzysta m.in. rosyjski śmigłowiec szturmowy Ka-52.