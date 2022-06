Ukraińskie Su-24 ciągle latają! Obejrzyjcie lot jednego z nich

Wspominając o lotnictwie Ukrainy do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na MiG-29, Su-25 oraz różnego rodzaju śmigłowcach z rodziny Mi-. Jednak dziś oto po raz pierwszy dostaliśmy rzeczywiste potwierdzenie na to, że ukraińskie Su-24 nadal są w operacyjnym stanie i latają na misje.

Pomimo niskiego stanu operacyjności, ukraińskie Su-24 ciągle latają

W dobie ciągle trwającej wojny niewiele wiedzieliśmy o Su-24, ale wedle doniesień w pierwszych dniach wojny Ukraina wykorzystała przynajmniej dwa z nich przeciwko rosyjskim oddziałom desantowym i straciła już cztery z nich. Chociaż wspomina się, że ukraińskie lotnictwo miało nawet 120 egzemplarzy Su-24, to w praktyce tuż przed wojną z Rosją tylko 14 było ponoć w stanie operacyjnym, co daje około 10 samolotów dostępnych dla pilotów. Jak widać poniżej kilka z całą pewnością może jeszcze latać.

Ukrainian Su-24 at low altitude headed east. https://t.co/f1dH8AzFvW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 29, 2022

Su-24 to przykład radzieckiego dwusilnikowego bombowca frontowego, a nie myśliwca czy stricte samolotu szturmowego. Oczywiście jego powstanie sięga czasów funkcjonowania ZSRR, bo produkcja ruszyła już w 1972 roku w fabrykach przedsiębiorstwa Nowosybirskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego, a za projekt odpowiadało znane na całym świecie biuro Suchoj.

Su-24 to naddźwiękowy uniwersalny samolot wojskowy, który rozwija prędkości do 1315 km/h i jest w stanie przelecieć do 2775 km na jednym tankowaniu. Jest więc znacznie bardziej zaawansowany względem np. Su-25 wykorzystywanego do podobnych misji, co potwierdza sama różnica w cenie (11 vs 25 mln dolarów) oraz obecność dwóch specjalistów na pokładzie.

Uzbrojenie Su-24 stanowi pojedyncze szybkostrzelne działko GSh-6-23 z 500 nabojami, a z racji roli bombowca, ten samolot odrzutowy może przyjąć na pokład wiele rodzajów broni jądrowej. Poza tym można go również wykorzystywać do walki powietrznej, choć jego maksymalnie cztery pociski R-60 służą bardziej do samoobrony.