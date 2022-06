Wideorecenzja Toshiba TY-ASC51. Nagłośni imprezę, naładuje smartfon i pozwoli… zaśpiewać

Wchodzimy w taki okres roku, w którym słuchanie muzyki poza domem to często wykonywana czynność. Toshiba TY-ASC51 to sprzęt, który znacznie ją ułatwia. Zobaczmy, w jaki sposób.

Toshiba TY-ASC51 to muzyczny kompan na różne okazje

Okres letnio-wakacyjny sprzyja spędzaniu czasu poza domem. Wakacje, ciepłe weekendy, długie wieczory… w każdej z tych okazji przyda się dobra muzyka. No, może to już kwestia gustu, ale na pewno przyda się sprzęt, dzięki któremu będzie to muzyka dobrze brzmiąca.

Takim sprzętem jest głośnik Toshiba TY-ASC51. Bezprzewodowy, o sporej mocy, podświetlany, odporny na zachlapania, ładujący smartfon (i nie tylko), a do tego pozwalający zorganizować karaoke.

Jak to wszystko działa w praktyce? O tym opowie Wam niezawodny Konrad. Z gitarą!