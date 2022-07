Ukraiński pocisk zniszczył jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów Rosji

Od samego początku akcji wspierania Ukrainy przeciwpancerne systemy uzbrojenia były podstawowym rodzajem sprzętu bojowego, który dostarczały kraje Zachodu. Nie bez powodu, bo Rosja jest (na papierze i przynajmniej przed wybuchem wojny) potęgą, jeśli idzie o liczbę pojazdów opancerzonych z czołgami na czele. Większość tych czołgów to starsze wersje, ale na front trafiają również te jedne z najbardziej zaawansowanych czołgów Rosji, z którymi ukraińskie pociski przeciwpancerne również sobie radzą.

Jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów Rosji poszedł w piach. To T-72B3 po spotkaniu z ukraińskim przeciwpancerniakiem

Czołgi T-72B3 to jeden z nowszych wariantów poradzieckiego T-72, który doczekał się całej masy wersji. W tym konkretnym przypadku w grę wchodzi zmodernizowana wersja T-72B (1985 rok), która zaczęła wchodzić na służbę wojsk rosyjskich od 2013 roku. W praktyce dostała przede wszystkim nowszy celownik i ulepszenie opancerzenia reaktywnego. Pancerza, który w tym przypadku albo nie zadziałał odpowiednio, albo padł ofiarą zaawansowanego ukraińskiego pocisku z głowicą tandemową.

Czytaj też: Artyleryjski oddział Ukrainy chwali się osiągnięciami. Zniszczył dwa BMP, czołg T-72B i nieokreślony pojazd

Ukrainian 93rd Mechanized Brigade hits a Russian T-72B3 with an ATGM pic.twitter.com/TIudlAs2xO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 7, 2022

Bezpośrednie trafienie, masa dymu i najpewniej wieża (lub rosyjski pocisk z wyrzutni) odlatująca w ostatnią podróż – to możemy obejrzeć powyżej. Zważywszy na efekt trafienia, ten czołg T-72B3 przeszedł oficjalnie do historii, choć nie wiemy, czy w momencie ukraińskiego ataku był porzucony, unieruchomiony czy może rosyjscy czołgiści zrobili sobie w nim „taktyczny postój”.

Czytaj też: Najpotężniejszy niszczyciel świata cierniem w oku Tajwanu. Opisujemy chiński typ 055

Pewne jest to, że ukraiński pocisk zdołał przebić nie tylko potencjalne moduły pancerza reaktywnego, ale też dostać się do środka i wyrządzić katastrofalne w skutkach szkody. Rodzaj pocisku pozostaje nieznany, ale mógł to być zarówno ten z zestawu NLAW, Javelin, jak i po prostu ten z ukraińskich systemów Stugna-P.