Ka-52 ugodziła Igła. Rosja straciła kolejny kosztowny śmigłowiec zwany „niszczycielem czołgów”

Rosyjskie zakłady wyprodukowały 170 egzemplarzy śmigłowców Ka-52, z czego do tej pory ukraińskie siły zdołały zestrzelić spory procent z nich, bo już przynajmniej 16 (via Oryx). Do tego należy najpewniej doliczyć kolejny egzemplarz, bo Ka-52 ugodziła Igła, ściągając go z ukraińskiego nieba. Tak przynajmniej twierdzą ukraińscy żołnierze z wojsk powietrznodesantowych (25. Samodzielnej Siczesławskiej Brygady Powietrznodesantowej), o czym poinformował portal Ukraińska Prawda.

Ukraińcy zestrzelili kolejny kosztowny śmigłowiec Rosji. Tym razem Ka-52 trafił przeciwlotniczy pocisk zestawu Igła

O tym, czym dokładnie są Ka-52 Aligator pisaliśmy już wcześniej. W skrócie, to ciężkie rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52 zostały opracowane przede wszystkim do tego, aby wykonywać zadania zwiadowczo-szturmowe, podczas których mogą niszczyć wykryte cele swoim bogatym arsenałem. Ten obejmuje nie tylko główne działko 2A42 30 mm, ale też pociski i bomby o łącznej wadze do 2000 kg za sprawą sześciu punktów montażowych na dodatkowe uzbrojenie (po 3 z lewej i prawej strony). Miano „niszczycieli czołgów” zawdzięczają przede wszystkim możliwości wykorzystania przeciwpancernych pocisków 9K121 Wichr kierowanych laserowo oraz kierowanych 9M120 „Ataka”.

Tym razem historia z kolejnym Ka-52 dotyczy jego zestrzelenia stosunkowo niezaawansowanym systemem, bo radziecką wyrzutnią pocisków 9K38 Igła. Te pociski są bardzo wrażliwe na flary, które wprawiają systemy naprowadzania termiczne w błąd, ale najwyraźniej tym razem udało im się przedrzeć do kadłuba.

Tak oto system przeciwlotniczy obsługiwany przez jednego żołnierza, którego kiedyś kupowano za 60000-80000$ zdołał zestrzelić maszynę Rosji za dobra kilkanaście, bo nawet ponad 16 milionów dolarów.