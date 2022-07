Majestatyczny przelot ukraińskich śmigłowców nad łanami zbóż. To trzeba obejrzeć

O śmigłowcach Mi-8 w rękach ukraińskich sił powietrznych pisaliśmy już wielokrotnie nie bez przyczyny. To po prostu najczęściej nagrywane helikoptery na froncie, które popularności dorównują jedynie ciągle zestrzeliwanym rosyjskim Ka-52. Tym razem podrzucamy Wam majestatyczny przelot ukraińskich śmigłowców nad łanami zbóż i wyjaśniamy, skąd takie ryzyko u pilotów.

Obejrzyjcie razem z nami majestatyczny przelot ukraińskich śmigłowców

Trwająca wojna pokazuje, że mimo projektowania maszyn latających z myślą o wznoszeniu się na tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy metrów, gdzie oszczędza się paliwo z racji niższego oporu powietrza i mniej gęstej atmosfery. Na takich wysokościach piloci widzą wszystko, jak na dłoni i choć mogą ukrywać się przed oczami nieuważnych, nie są w stanie skryć się (bez odpowiednich technik stealth) przed radarami. Rozwiązanie? Lot na bardzo niskich wysokościach.

Ukrainian Mi-8s flying at extremely low level pic.twitter.com/lCfMuFp0g8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 28, 2022

Jednak to, co możecie obejrzeć powyżej, to już sytuacja wręcz ekstremalna. Te dwa ukraińskie śmigłowce latają ledwie kilka metrów nad ziemią, prawie muskając swoim podwoziem złote łany. Wbrew pozorom nie jest to wcale wyłącznie chęć popisania się ukraińskich pilotów swoimi umiejętnościami, a dbałość o to, aby pozostać możliwie najdłużej w ukryciu i uchronić się przed pociskami przeciwlotniczymi nawet klasy MANPADS.

Lot na tak niskich wysokościach (zwykle na poziomie koron drzew) jest już praktykowany przez pilotów obu stron konfliktu od dawna i być może najgłośniejszą wpadką w tej kwestii jest przykład rosyjskiego Ka-52, którego pilot obniżył za bardzo pułap lotu i uszkodził m.in. system uzbrojenia.

Mimo tego, że helikoptery Mi-8 z czasów ZSRR jest przede wszystkim sprzętem wykorzystywanym do transportu nawet 24 żołnierzy, pod ich skrzydłami na bokach można podwieszać wiele rodzajów uzbrojenia. Najczęściej obserwowanymi są wyrzutnie niekierowanych rakiet S-8, a to nic innego jak pociski kalibru 80 mm, które (podobnie jak Mi-8) pamiętają czasy ZSRR. Występują w aż kilkunastu wersjach, ich zasięg waha się od 1,2 do 3,5 kilometra, a waga od 3,6 do 7,5 kilograma.