Polskie drony kamikadze sieją pogrom w Ukrainie. Warmate użyty w pobliżu elektrowni atomowej

Warmate to polskie drony kamikadze, które można porównać do znacznie bardziej popularnych Switchblade z USA. W rękach ukraińskich sił zbrojnych znajdują się oba te systemy, ale niestety nagrań z ich udziałem ciągle brakuje. To poniższe pokazuje więc unikalny moment wykorzystania Warmate w równie interesującej sytuacji samej w sobie. Najwyraźniej ukraińskie wojsko wierzy w polskie drony kamikadze, że nie boi się wykorzystywać ich w pobliżu elektrowni atomowej.

W ostatnim czasie polskie drony kamikadze pozwoliły Ukraińcom przeszkodzić Rosjanom w okupacji elektrowni atomowej

Przechodząc od razu do rzeczy, Warmate, czyli polskie drony kamikadze, które określa się również mianem amunicji krążącej, to broń stworzona przede wszystkim z myślą o precyzji. Wyobraźcie sobie, że to „latający granat”, którego można wystrzelić w powietrze i następnie precyzyjnie kierować w czasie rzeczywistym aż do momentu zaangażowania celu. Wszystko to stosunkowo niskim kosztem i z odpowiedniej, bezpiecznej odległości.

Sztandarowy przykład idealnego wykorzystania Warmate miał miejsce niedawno, kiedy to ukraińskie wojsko wykorzystało drony w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w rejonie Energodaru. Mowa więc o lokacji, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy. To właśnie tam polskie drony zdołały zniszczyć wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet BM-21 Grad (polecamy: Opisujemy BM-21 Grad do niszczenia… gradem pocisków) oraz uderzyć bezpośrednio w miejsce stacjonowania rosyjskiego oddziału, zabijając trzech Rosjan i raniąc dwunastu innych.

❗ Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.



▪ Використовуючи дрон-камікадзе було знищено 3 рашисти, 12 травмовані. Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити. pic.twitter.com/tkQfKHxoCX — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 22, 2022

Najważniejsze cechy dronów Warmate? Cichy napęd, niska sygnatura radarowa, wysoka precyzja, stosunkowo potężna głowica bojowa, przenośna stacja kierowania i kontroli o umocnionej konstrukcji, zdolność do działania w roju, wymienne głowice bojowe, dzienna i nocna kamera, wiele poziomów bezpieczeństwa i trybów lotu, możliwość przerwania misji, gotowość do startu w ciągu ledwie 5 minut oraz łatwość w obsłudze. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów na temat dronów Warmate, znajdziecie je tutaj.