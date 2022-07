Obejrzyjcie przelot ukraińskich Su-25 tuż nad głową nagrywającego. Zwalczają Rosjan 4,3 tonami uzbrojenia

Ukraińskie samoloty szturmowe Su-25 są obok śmigłowców Mi-8 najczęściej obserwowanymi maszynami lotniczymi w ostatnich tygodniach. Widzieliśmy je już wielokrotnie w akcji i to nawet z poziomu samego kokpitu, a dziś możemy obejrzeć dosyć wyjątkowy przelot ukraińskich Su-25.

Dla walczącej piechoty chyba nie ma nic bardziej krzepiącego na wojnie niż przelot własnych sił powietrznych

Do sieci trafia coraz więcej nagrań z udziałem rosyjskiego lotnictwa, które może i nie jest tak spektakularne, jak to amerykańskie i nawet rosyjskie. W całym zachwycie ukraińskim bohaterstwem nie możemy przecież zapominać, że rosyjskie lotnictwo „na papierze” ma ogromną przewagę nad tym ukraińskim… ale i tak mimo tej przewagi nie dokonuje specjalnie okazałych nalotów na zaatakowane 24 lutego państwo.

Rosyjskie lotnictwo przez ostatnie miesiące ogranicza się bardziej do realizowania misji z wykorzystaniem strącanych nieustannie z nieba przez Ukraińców śmigłowców Ka-52 oraz ćwiczeń lotu na niskich wysokościach, aby zminimalizować ryzyko wykrycia i trafienia przez obronę przeciwlotniczą. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie wytaczała ciężkich dział na front, bo przykładowo rosyjskie bombowce Tu-160 przeprowadziły już kilka misji… tyle że głównie do atakowania zakładów Azowstal, kiedy dowództwo było pewne zerowego ryzyka.

Jak z kolei widać poniżej, ukraińskie samoloty szturmowe Su-25, odpowiadające głównie za operacje bliskiego wsparcia na liniach frontu, realizują patrole i misje przy linii frontu na wschodzie. Kierunek lotu jasno wskazuje, że raczej wracają, niż dopiero co lecą na misję, co podkreśla ich „frywolne” machanie skrzydłami.

A pair of Ukrainian Su-25s fly low near the front in the east. pic.twitter.com/QQxDGQCqKr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 10, 2022

Z innej beczki warto wspomnieć o niedawnym ogłoszeniu Ministerstwa Obrony Rosji, wedle którego do tej pory Rosjanie zestrzelili 70 ukraińskich Su-25. Co z tego, że broniący się kraj miał dostęp do jedynie… 24 z nich przed wojną. Tamtejsi urzędnicy najwyraźniej jednak nie mieli jeszcze na zajęciach podstawowej matematyki albo coś „pomyliło im się” podobnie jak przed kilkoma miesiącami, kiedy Rosja oficjalnie twierdziła, że uziemiła ukraińskie lotnictwo.