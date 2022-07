Kolejna rosyjska artyleria zniszczona. Dwie 2S19 Msta-S doprowadziły do niesamowitego wybuchu

W sieci zaczęło krążyć nagranie, ukazujące najpewniej kontrbateryjny ogień ukraiński, który zniszczył dwie rosyjskie samobieżne 2S19 Msta-S. To jedne z najczęściej widzianych na froncie samobieżnych haubic zwłaszcza po stronie Rosji, jako że ten kraj miał w arsenale ponad 260 sztuk 2S19M1 i ponad 210 ulepszonych wersji 2S19M2 przed wojną.

Dwie 2S19 Msta-S zakończyły swoją służbę w ogromnej eksplozji. Oto kolejna rosyjska artyleria zniszczona przez Ukraińców

Na trwającym ledwie minutę nagraniu możemy obejrzeć dwie ustawione obok siebie samobieżne haubice 2S19 Msta-S Rosji, na których wizję zapewniał tradycyjnie dron. Materiał jest pocięty i zmontowany, więc trudno ocenić na jego podstawie skuteczność ukraińskiej artylerii, która zdołała zniszczyć obie 2S19 Msta-S, jak również sens tego, co zrobili Rosjanie, że po pierwszym trafieniu w jedną z haubic druga pozostała na miejscu.

#Ukraine: A Russian Msta-S 152mm self-propelled howitzer was completely destroyed by artillery of the Ukrainian Air Assault Forces. pic.twitter.com/ltRJTVcpae — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 18, 2022

To, co jest pewne, to to, że obie rosyjskie haubice Msta-S z działem kalibru 152,4 mm zostały unicestwione, co potwierdzają ostatnie sekundy nagrania. Ogromna eksplozja mówi bowiem sama za siebie, a była spowodowana niczym innym, jak amunicją obecną na pokładzie obu sprzętów. Msta-S może (zależnie od wersji) posyłać na wroga od 6 do 10 pocisków na minutę, więc nie dziwi fakt, że podczas misji towarzyszy jej aż 50 sztuk amunicji artyleryjskiej różnego rodzaju.