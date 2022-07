Ukraińcy zmietli rosyjski magazyn amunicji z powierzchni ziemi. Obejrzyjcie nagranie

Każdy zniszczony rosyjski sprzęt i transport to nie tylko jeden z całych tysięcy, jak nie dziesiątek tysięcy małych kroczków do wypchnięcia Rosji z terenów Ukrainy. To też pośredni ratunek dziesiątek ukraińskich żołnierzy i obywateli, a zważywszy na to, że właśnie Ukraińcy zmietli rosyjski magazyn amunicji z powierzchni ziemi, mogli zapewnić ratunek całym dziesiątkom „swoich”.

Tym razem Ukraińcy zdołali zniszczyć rosyjski magazyn amunicji, co zwieńczyła imponująca eksplozja

Amunicja jest droga. Przyjmuje się, że standardowe pociski artyleryjskie kosztują od 1000 do 2000 dolarów, co w przypadku np. samobieżnej haubicy 2S1 Goździk z 40 sztukami amunicji na pokładzie przekłada się na koszt rzędu 40000 dolarów, czyli ponad 160 tysięcy złotych. Jeśli przesiejemy to przez sito rzeczywistości wojennej, tylko część z tych 40 sztuk amunicji wyrządzi wrogowi odpowiednie szkody, co jednoznacznie wskazuje na ogromną rolę, jaką stanowi ciągły dostęp do możliwie najliczniejszego zapasu pocisków.

Czytaj też: Polskie samobieżne haubice 2S1 Goździk. To je zastępują nowoczesne Kraby i to one walczą w Ukrainie

Ostatni sukces Ukraińców może więc tylko cieszyć, bo tak się składa, że w obwodzie Zaporowskim jednemu z ukraińskich oddziałów udało się trafić bezpośrednio w budowlę wypełnioną amunicją. Jako że nawet najbardziej zaawansowany pocisk artyleryjski nie jest w stanie wyrządzić tyle szkód, pewne jest, że stanowił tylko powód reakcji łańcuchowej, która pociągnęła za sobą eksplozje zgromadzonej przez Rosjan amunicji.

Ukrainian forces shell a Russian munitions dump in Zaporizhia Oblast pic.twitter.com/TbxShCOAnn July 1, 2022

Czytaj też: Rosyjski czołg T-62M zniszczony ukraińskim pociskiem artyleryjskim, a załoga… ucieka w popłochu

Siła wybuchu, która sugeruje, że budynek został wręcz zmieciony z powierzchni ziemi, jednoznacznie świadczy o zgromadzonym tam arsenale, który do skromnych z pewnością nie należał. Potwierdza to ogólna siła wybuchu, ilość unoszącego się gęstego dymu oraz ogień trawiący składowisko.