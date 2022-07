Był rosyjski skład amunicji, a został tylko ogromny krater jak po meteorycie. Obejrzycie imponujące nagranie

Zauważyliśmy znaczącą zmianę w nagraniach, które trafiają do sieci z frontu. Może to tylko chwilowe, ale są na to małe szanse. O czym mowa? Dowiecie się tego poniżej, oglądając imponujące nagranie, ukazujące skutki tego, jak eksploduje rosyjski skład amunicji, po którym został tylko ogromny krater w ziemi.

Krater jak po meteorycie. Kolejny rosyjski skład amunicji poszedł z dymem

Poniższe 23-sekundowe nagranie z drona jest sztandarowym przykładem zmiany tego, jak Ukraińcy dokumentują swoje działania. Od pewnego czasu rzadkością są klipy, które ukazują moment namierzenia wroga, samego ostrzału i jego skutków. Zamiast tego dostajemy tylko urywek „przed i po”. Jest to nic innego, jak nowa dbałość ukraińskiego wojska co do nie ujawniania wrogom swoich pozycji poprzez pokazywanie im, z którego kierunku nadszedł ostrzał i jaką broń użyto.

Czytaj też: Opisujemy poradzieckie haubice Msta. 2S19 i 2A65 łączy 7,5-metrowa lufa o średnicy 152,4 mm

A Russian munitions dump takes Ukrainian artillery fire pic.twitter.com/rWKJeMbkys — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 25, 2022

Mimo braku tych szczegółów, nagranie i tak zalicza się do jednych z najbardziej imponujących. Pierwsze sekundy pokazują przechadzających się Rosjan między budynkami, a następne wielki, a raczej ogromny słup dymu i ognia, który spowił całą okolicę.

Czytaj też: Tak świetnego zdjęcia chińskiego myśliwca J-35 jeszcze nie było. Obejrzyjcie je razem z nami

Ostatnie sekundy pokazały tego skutki – całkowicie zniszczone budynki, brak jakiegokolwiek żyjącego człowieka w okolicy i krater o średnicy kilku metrów, udowadniający ilość i rodzaj amunicji, zgromadzonej przez Rosjan. W skrócie? Było tego od groma.