Że też udało im się to nagrać! Tak rosyjskie czołgi niszczy ich pogromca

Przenośne zestawy rakietowe FGM-148 Javelin pozwalają zwalczać wrogie cele (ciężko i lekko) opancerzone za pośrednictwem swoich przeciwpancernych pocisków kierowanych. Z rosyjskimi czołgami nie ma najmniejszego problemu, co udało się potwierdzić Ukraińcom ponownie na kilku imponujących nagraniach. Te ukazują w szczegółach, jak rosyjskie czołgi niszczy ich pogromca.

W pojedynku Javelin vs rosyjskie czołgi zwycięzca może być tylko jeden

Poniżej obejrzycie dwa szczegółowe nagrania z lotu ptaka, które ukazują zniszczenie dwóch rosyjskich czołgów, z czego jednym jest stosunkowo nowoczesny T-80BV z załogą na pokładzie. O identyfikację tego drugiego jest już trudniej. Trudno zresztą stwierdzić, czy ten czołg był sprawny i z czołgistami wewnątrz, ale drugie nagranie świetnie pokazuje to, jak Javelin atakuje „z powietrza”. Jak to możliwe? O tym właśnie poniżej.

Powiedzieć, że Javelin to pogromca czołgów, to jakby nie powiedzieć nic. Ten nowoczesny zestaw przeciwpancerny to idealny przykład tego, dlaczego niektórzy sądzą, że czołgi to przeżytek. Bowiem jednym pociskiem Javelina można zniszczyć najnowocześniejsze czołgi i to bez względu na to, czy mowa o posowieckim T-64/T-72, czy znacznie nowocześniejszym oraz stosownie ulepszonym modelu.

Ukrainian soldiers from the 93rd Mechanized Brigade hit a Russian T-80BV with a Javelin pic.twitter.com/BdSzDW6nT4 July 19, 2022

Wpływają na to dwa główne pociski. Po pierwsze, pocisk Javelin jest w stanie uderzyć w cel z górnej półsfery (po uprzednim wzniesieniu się na pewną wysokość), dzięki czemu może atakować bezpośrednio wieże czołgów, czyli potencjalnie najsłabiej opancerzony punkt. Z kolei to właśnie w przypadku rosyjskich czołgów z automatycznymi systemami ładowania, jest równoznaczne ze spektakularną eksplozją.

Ukrainian forces from the 92nd Mechanized Brigade hit a Russian tank with a Javelin pic.twitter.com/gN7kiEoL6t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 20, 2022

Po drugie, przy uderzeniu Javelin przebija pancerz do ponad 750 mm bez reaktywnej powłoki i ponad 600 mm z nią. Wszystko dzięki zaawansowanej 8,4-kilogramowej głowicy kumulacyjnej, czyli takiej z dwoma ładunkami wybuchowymi do penetracji pancerza reaktywnego. Pocisk wystrzelony z tego systemu jest kierowany na cel oddalony o maksymalnie 4000 metrów z wykorzystaniem podczerwieni, rozpędzając się do nawet 300 m/s.