Rozpoznawcze drony Leleka dla Ukrainy. Wolontariusze dozbrajają bohaterów walczących o swój kraj

Niezależna kijowska organizacja pozarządowa Come Back Alive ogłosiła swój plan dozbrojenia ukraińskich sił zbrojnych. W ramach tej akcji Ukraińcy dostaną rozpoznawcze drony Leleka w liczbie 25 systemów, czyli 50 dronów.

Ukraińscy żołnierze otrzymają rozpoznawcze drony Leleka

Come Back Alive od dłuższego czasu zapewnia ukierunkowane i skuteczne wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Tym razem poszła krok dalej w technologiczne „wojenne cuda”, bo inaczej nie można nazwać dronów, które zapewniają w czasie rzeczywistym precyzyjne informacje z powietrza, koordynując m.in. artyleryjski ostrzał. W grę wchodzi kilkadziesiąt nowoczesnych dronów obserwacyjnych.

Mowa dokładnie o 25 egzemplarzach Leleka-100, czyli systemach obejmujących zarówno stację naziemną, jak i dwa drony (stąd przekazanie łącznie 50 dronów). Każdy zestaw tego typu kosztuje 48000 dolarów (łącznie mowa więc o 1,2 mln dolarów) i „pokryje zapotrzebowanie 25 oddziałów” na froncie, jak twierdzi Andrii Rymaruk, szef działu wojskowego Fundacji.

Co ważne, Leleka-100 to system zaprojektowany i wyprodukowany przez ukraińskiego producenta Production-Innovative Company Deviro, dzięki czemu zakup napędzi w dalszej części ukraiński przemysł. Sama firma twierdzi, że najważniejszą cechą tych dronów jest zaawansowana nawigacja inercyjna, która pozwala na pracę w trudnych warunkach i przy braku GPS. Tyczy się to również dnia i nocy, dzięki głowicom elektrooptycznym i podczerwonym.

Wytrzymałość tego systemu również robi wrażenie, bo dron radzi sobie z wiatrem wiejącym z prędkością do 20 m/s, a jego całkowita odległość lotu wynosi 100 km (90-210 minut) przy standardowych warunkach.