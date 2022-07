Obejrzyjcie, jak Ukraina niszczy kolejne rosyjskie czołgi wysyłając je „na orbitę”

Nagrań ze zniszczenia rosyjskich czołgów nigdy za wiele, więc oto mamy dla Was trzy nowe materiały, z czego dwa z nich pokazują starania o poprawę stanu agencji kosmicznej Rosji.

W kolejnym odcinku pozbywania się agresora z ziem suwerennego państwa, możemy obejrzeć aż trzy zniszczone rosyjskie czołgi

Zacznijmy może od tego mniej górnolotnego, ale i tak odchodzącego z tego świata z przytupem. Jednym ze zniszczonych ostatnio czołgów na Ukrainie był T-80BW. Opuszczony i zapewne bez żadnego członka załogi na pokładzie, patrząc po lejach po artyleryjskich pociskach. Ostrzał musiał trochę trwać, ale wreszcie jeden pocisk zdołał trafić czołg, zainicjować pożar, a ten doprowadził do ogromnego wybuchu.

A smoldering Russian T-80BV takes a hit from Ukrainian forces, causing a catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/4GOLDEUaf1 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 2, 2022

Z kolei sam czołg T-80 to nic innego, jak odpowiednio zmodernizowany czołg T-64, któremu dawny Związek Radziecki nadał bardziej imponującą nazwę, aby mieć się czym chwalić przed światem. W wersji T-80BW cechuje go dodatek pancerza reaktywnego Kontakt-1, bo tylko on właśnie został dodany do ulepszenia T-80B z 1978 roku, który to wprowadził do arsenału przeciwpancerny pocisk 9M112 Kobra. Jest to więc stary sprzęt, a jak to bywa na froncie, im coś jest starsze, tym mniej odporne na wrogie systemy uzbrojenia.

Teraz z kolei przechodzimy do segmentu rosyjskich lotów czołgowych, zaczynając od latającej klatki, która miała na celu powstrzymać ukraiński pocisk przeciwpancerny. Jak widać, nie powstrzymała, ale za to postarała się o próbę pobicia rekordu wysokości lotu:

#Ukraine: A Russian T-72 series tank was hit by a Ukrainian ATGM in previously unseen footage. The cope cage flight adds extra flair.pic.twitter.com/LhEM3M3g5U — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 2, 2022

To jednak nie koniec takich materiałów, bo poniżej możecie obejrzeć jeszcze najbardziej kultowy moment rosyjsko-ukraińskiej wojny, czyli lot już samej wieży (najpewniej) T-72: