Najbardziej zaawansowany rosyjski myśliwiec zestrzelony przez Ukrainę. Nagranie udokumentowało upadek Su-35S

Jak podaje Ukrinform.net, około godziny 20:00 dnia 19 lipca (wczoraj) rosyjski myśliwiec, będący najpewniej Su-35, został zestrzelony przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy w pobliżu miasta Nowa Kachowka położonej w obwodzie Chersońskim. Było to zdecydowanie największe zwycięstwo Sił Powietrznych Ukrainy tego dnia, bo oprócz Su-35S, udało im się również zestrzelić pięć wrogich dronów.

Su-35S może uchodzić teraz za najbardziej zaawansowany rosyjski myśliwiec. Technologia nie uratowała go jednak przed ukraińskim pociskiem

Wedle dotychczasowych doniesień rosyjski pilot za sterami Su-35S dążył do zniszczenia lecącego ukraińskiego samolotu, ale ta misja okazała się dla niego zgubna. Po trafieniu pociskiem przeciwlotniczym myśliwiec Su-35S spadł i rozbił się na ukraińskim polu, a sam pilot wcześniej się katapultował. Chociaż oficjalne dowództwo wspomina tylko o „wizualnym potwierdzeniu” zestrzelenia rosyjskiego myśliwca, w sieci krąży już nagranie, które prezentuje moment tuż po trafieniu pocisku.

Trwające prawie 90 sekund nagranie ukazuje spadający i płonący wrak Su-35S, który po zderzeniu z ziemią eksplodował, wznosząc tumany czarnego dymu w niebo. To jednak nie jedyne warte uwagi ujęcie, bo około 60 sekundy nagrywający dokonuje zbliżenia na lecący wysoko samolot. Ten był zapewne tym ukraińskim, którego zestrzelony myśliwiec miał na celowniku.

Czy to wielka strata dla Rosji? Zdecydowanie tak, bo to najpewniej drugi zestrzelony Su-35S tej wojny, który wedle danych z 2021 roku stanowi nieco poniżej jednego procenta całej floty myśliwców tego typu. To przykład myśliwca wielozadaniowego o wysokiej manewrowości, którego wyprodukowanie wedle obecnych szacunków kosztuje około 50 milionów dolarów. Jako że Su-57 (teoretycznie najbardziej zaawansowany rosyjski myśliwiec) jest obecnie w tej samej fazie, co T-14 Armata (jest, ale go nie ma), Su-35S uchodzi za najbardziej zaawansowany myśliwiec Rosji.

Su-35S może latać z prędkością do 2400 km/h na dystanse rzędu 3600 km i atakować cele wszelakiej maści z wykorzystaniem swojego działa 30 mm GSz-30, bomb, pocisków powietrze-powietrze i powietrze-ziemia na 12 węzłach o łącznej wadze maksymalnej 8000 kg. Tak imponujący arsenał łączy się z tym, że ten dwusilnikowy myśliwiec wyposażono w nowy system radarowy, który może skutecznie atakować osiem celów jednocześnie.