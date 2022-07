Rosjanie musieli odczuć ten ostrzał na własnej skórze. Obejrzyjcie ukraińskie samoloty Su-25 w akcji

Samoloty szturmowe Su-25 już nie raz występowały u nas, jak główni bohaterowie wielu wpisów. Tym jednak razem mamy dla Was coś wyjątkowego, bo nie tylko ciekawe okoliczności, ale też perspektywę, z której ukraińskie samoloty Su-25 ostrzelały rosyjskie pozycje.

Ukraińskie samoloty Su-25 w akcji

Tak jak zwykle, nagranie lecących samolotów odrzutowych jest bardzo krótkie. Trudno się temu nawet w przypadku Su-25, bo choć nie są to maszyny zdolne do ponaddźwiękowych lotów, rozwijają i tak solidną prędkość rzędu 950 km/h. Taka niska prędkość jest podyktowana głównie tym, że Su-25 to przykład samolotu szturmowego, czyli samolotu pola walki. Oznacza to, że jego projekt i uzbrojenie skupia się nie na walce w przestworzach, jak w przypadku myśliwców, a bezpośrednim wspieraniu i atakowaniu oddziałów lądowych. Wysokie prędkości nie są więc w jego przypadku aż tak potrzebne.

A pair of Ukrainian SU-25s work a Russian position pic.twitter.com/4Bwd8beGu5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 18, 2022

To, co jest potrzebne, to solidne uzbrojenie do atakowania celów naziemnych i przykład tego widzimy powyżej. Dwa ukraińskie Su-25 na nagraniu zaatakowały nieokreśloną pozycję Rosjan dwoma salwami pocisków „po tych”. Potencjał bojowy tego samolotu jest jednak znacznie potężniejszy, bo oprócz dwulufowego działka GSz-30-2 kalibru 30 mm może latać również z uzbrojeniem o łącznej masie 4340 kg za sprawą 10 węzłów do podwieszania bomb i pocisków.

Zastosowane powyżej pociski, to zapewne S-25 powietrze-ziemia, które wcześniej widywaliśmy w przypadku Su-25 na jednoprowadnicowych wyrzutniach O-25. Te pociski występują w łącznie czterech wersjach z nawet głowicami penetracyjnymi oraz kierowanymi na cel naświetlany laserem. Jak sugeruje ich średnica rzędu 340 mm oraz waga na poziomie 370 kg, nawet pomimo tego, że nie są to najnowsze pociski, to z całą pewnością mogą zniszczyć wiele. Zwłaszcza kiedy w cel uderzy aż sześć z nich.