Ujęcia jak z Top Guna. Obejrzyjcie ukraińskie śmigłowce Mi-8 i Mi-24 w licznych akcjach

Poniżej możecie obejrzeć zdecydowanie najbardziej efektowne (do tej pory) ukraińskie śmigłowce w kilku względnie niepowiązanych ze sobą misjach podczas lotu. Te „ujęcia jak z filmów Top Gun” przedstawiają dokładnie śmigłowce Mi-8 i Mi-24, czyli dwa wiropłaty zupełnie odmiennej klasy.

Ukraińskie śmigłowce Mi-8 i Mi-24 na długim nagraniu

Śmigłowiec Mi-8 jest nam doskonale znany z licznych innych nagrań z frontu, na których najczęściej albo lata tuż nad ukraińskimi polami, albo przeprowadza tak zwany stromotorowy ostrzał niekierowanymi pociskami S-8. Oczywiście mogliście już nie raz usłyszeć lub przeczytać, że Mi-8 to śmigłowce transportowe i rzeczywiście jest to prawdą. Te helikoptery z czasów ZSRR to wprawdzie przede wszystkim sprzęt wykorzystywany do transportu oddziałów (nawet 24 żołnierzy ze sprzętem), ale powstały też wersje uzbrojone.

Z drugiej strony mamy też śmigłowce Mi-24, które są już zupełnie inną parą kaloszy. Tak jak Mi-8 można porównać do „uzbrojonego autobusu”, tak Mi-24 to już istny latający czołg, jeśli idzie o jego bojowe możliwości. Ten ciężki śmigłowiec bojowy zamiast półśrodków, stawia przede wszystkim na bogaty arsenał i choć nadal jest w stanie transportować oddział piechoty (oferuje 8 miejsc), to wyposażono go w znacznie bardziej zaawansowane systemy celownicze oraz okazalsze możliwości co do podwieszania przede wszystkim pocisków i bomb obok tradycyjnych karabinów maszynowych.

Ukrainian Mi-8 and Mi-24 operations in the east pic.twitter.com/VoP7WBRIGb July 12, 2022

Powyżej możecie obejrzeć obie maszyny w akcji zarówno „z boku”, jak i bezpośrednio z poziomu kokpitu. Nagranie pokazuje więc nie tylko skutki ostrzału m.in. pocisków S-8, ale też momenty wystrzeliwania flar przeciwko wrogim pociskom przeciwlotniczym z naprowadzaniem termicznym, a przede wszystkim pracę pilotów.