Scena jak z filmu. Obejrzyjcie trzy ukraińskie śmigłowce Mi-8 podczas ataku

Strata każdej załogowej maszyny latającej jest równoznaczna nie tylko z utratą sprzętu, ale przede wszystkim wyszkolonego pilota, którego przygotowanie do służby było długim procesem. Dlatego właśnie obecnie ukraińskie i rosyjskie lotnictwo lata tak nisko oraz daleko od linii frontu, czego przykładem są te trzy ukraińskie śmigłowce Mi-8 podczas ataku rosyjskich pozycji. Dzięki niskiemu pułapowi są mniej wrażliwe na wykrycie i skuteczne trafienie przeciwlotniczymi pociskami.

Ukraińskie śmigłowce Mi-8 znów w akcji. Latają nisko i zapewniają deszcz pocisków na rosyjskie pozycje

Śmigłowce Mi-8 to przykład poradzieckich maszyn latających z wielozadaniowym charakterem z lat 60. ubiegłego wieku. Służą obecnie wielu państwom, a w tym Polsce, Rosji i właśnie Ukrainie, zwykle pełniąc funkcję transportową, choć powstały ich odpowiednio uzbrojone wersje, które można wykorzystywać do raczej prostszych (pomijając kilka wyjątków) misji bojowych.

Większość z wykorzystywanych Mi-8 odpowiada po prostu za transportowanie nawet 24 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Jednak są jednocześnie wyposażone w specjalne wysięgniki po bokach, dzięki którym mogą m.in. wykorzystywać zasobniki z niekierowanymi pociskami S-8 i to właśnie najpewniej widać poniżej:

3 Ukrainian Mi-8s make a low level attack run with unguided rockets (probably S-8s) pic.twitter.com/LCU5lzWpVA July 7, 2022

Lecące w jednej linii aż trzy ukraińskie śmigłowce Mi-8 na nagraniu wystrzeliwują salwę S-8 w formie ognia pośredniego, co oznacza tyle, że strzelają w niebo, nadając pociskom balistyczny tor lotu, a to z jednej strony zwiększa zasięg, a z drugiej ogranicza celność. Widzimy też, jak każdy z nich odpala pokładowe flary, które mają na celu zapewnić im bezpieczeństwo od pocisków przeciwlotniczych naprowadzanych termicznie.

Wspomniane rakiety nie są czymś nowym. Wręcz przeciwnie, tyle że ich wieloletnia służba udowodniła, że przy bliskim kontakcie z wrogiem mogą wyrządzić mu wiele szkód. S-8 to pociski kalibru 80 mm, które (podobnie jak Mi-8) pamiętają czasy ZSRR. Występują nie w kilku, a w kilkunastu wersjach, ich zasięg waha się od 1,2 do 3,5 kilometra, a waga od 3,6 do 7,5 kilograma.