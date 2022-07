Ruskie czołgi do odstrzału. Była wielka pancerna formacja, a zostały setki ton złomu

Ukraińska 79. Brygada Szturmowa pochwaliła się nagraniem ze skutkami swojej ostatniej działalności na froncie, w których to znacząco uszczupliła liczbę rosyjskich czołgów we wsi Bohorodychne w rejonie kramatorskim, który znajduje się w obwodzie donieckim. Wszystko to z bezpiecznych pozycji, bo z wielu kilometrów dalej.

Wielka pancerna formacja czołgów rosyjskich rozbita w obwodzie donieckim

Trwające walki w obwodzie donieckim ciągną się już od wielu tygodni i wygląda na to, że Ukraińcy wyrządzają tam Rosjanom ogromne szkody. Trudno bowiem inaczej nazwać sytuacje, które możecie obejrzeć poniżej i które mają miejsce na ogromnych połaciach ukraińskich pól uprawnych nieszczędzonych przez ogień artyleryjski.

Ukrainian airborne forces shell a Russian armored formation outside of Bohorodychne pic.twitter.com/r52Ce9iWKV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 8, 2022

Trwające kilkadziesiąt sekund nagranie z drona pokazuje imponujące trafienie ogniem pośrednim poruszającego się rosyjskiego czołgu obok czterech innych. Najpierw dochodzi do eksplozji pocisku artyleryjskiego, a następnie do eksplozji amunicji na pokładzie czołgu, co widać po falach uderzeniowych.

Artyleria była w to zaangażowana z całą pewnością, bo choć wybuch może sugerować minę, ta po prostu nie mogła znaleźć się w tym miejscu, bo dawno zostałaby już zdetonowana. Druga część wideo, poza pokazaniem skali wojny w tym rejonie, ukazuje również drugi trafiony czołg, który zaczął się palić i finalnie dał się spopielić wielkim kulomi ognia. Efekt poniżej: