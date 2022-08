Okręty dla Ukrainy! Wielka Brytania ma przekazać państwu szczególny rodzaj okrętów

Ukraiński ambasador w Wielkiej Brytanii, Vadym Prystaiko, poinformował w wywiadzie z 31 lipca o kolejnej pomocy dla broniącego się obecnie przed Rosją kraju. Dowiedzieliśmy się, że Wielka Brytania ma przekazać państwu szczególny rodzaj okrętów, bo tak zwanych „niszczycieli min”.

Brytyjskie niszczyciele min zaczną dbać o ukraińskie wybrzeża, czyli nowe okręty dla Ukrainy

Niszczyciele min to klasa niewielkich okrętów bojowych, których wyporność zamyka się w ledwie 500 tonach, a długość sięga do 50 metrów. Nie dziwi to jednak w ogóle ze względu na zadanie, którego się podejmują – wykrywania i niszczenia min morskich w akcjach oczyszczania zwłaszcza przybrzeżnych akwenów. Jako że przez ten konflikt po Morzu Czarnym zaczęła pływać cała masa min, tego typu okręty będą dla Ukrainy kluczowe, aby m.in. wznowić bezpieczny transport drogą morską.

Wedle najnowszych informacji „ukraińscy marynarze już szkolą się na brytyjskich niszczycielach min”, a Wielka Brytania finalnie przekaże ukraińskiej marynarce „kilka okrętów tej klasy”. Mają przydać się przede wszystkim właśnie do zabezpieczenia dotychczasowych szlaków handlowych.

Na ten moment nie jest wiadome, jaki dokładnie typ niszczycieli min wejdzie w grę, ale pewne jest, że będą to te, które pełnią aktualnie służbę w brytyjskiej marynarce wojennej. Co ciekawe, zanim te okręty zostaną przekazane, przejdą proces modyfikacji, aby lepiej wpisywać się w wymagania Ukrainy.

W praktyce niszczyciele min działają poprzez wykrywanie min z wykorzystaniem sonarów podkadłubowych i holowanych lub urządzeń elektrooptycznych, elektromagnetycznych i laserowych. Po zlokalizowaniu miny do gry wkraczają albo płetwonurkowie, albo podwodne bezzałogowce, których zadaniem jest przypięcie do miny ładunku wybuchowego. Ten zainicjuje eksplozję miny.