Oto potęga wyrzutni HIMARS. Obejrzyjcie to, co zmieniło oblicze trwającej wojny

Już zapewne nie raz słyszeliście już o tym, jak wiele w trwającym konflikcie zmieniły artyleryjskie wyrzutnie rakiet HIMARS oraz MLRS. Jednak czy kiedykolwiek widzieliście dokładny proces, który obejmuje ich wykorzystanie? Jeśli nie, to właśnie amerykańscy marines zapewnili Wam taką możliwość, nagrywając HIMARS w roli głównej podczas ćwiczeń RIMPAC 2022.

Tak działa wyrzutnia HIMARS. Obejrzyjcie ją w akcji… choć bez finalnych skutków niszczenia

Niektórym HIMARS mogą już śnić się po nocach, jako że ten system uzbrojenia jest jednym z najgłośniejszych w ostatnich dniach. Więcej o nich możecie poczytać w naszym kompleksowym artykule na ich temat. Jeśli jednak interesują Was najważniejsze szczegóły, to musicie wiedzieć głównie tyle, że najbardziej imponującym „standardowym” pociskiem dla HIMARS jest M31, czyli wariant M30 z głowicą burzącą, który został zaprojektowany do atakowania celów oddalonych o ~70 km.

Ten pocisk zachwyca jednak nie tylko wysokim zasięgiem i niszczycielską mocą 91-kilogramowej głowicy bojowej, ale przede wszystkim precyzją, bo na cel spada z wykorzystaniem naprowadzania GPS. Czy trudno go zestrzelić? Bardzo, bo w chwili zbliżania się do celu rozwija prędkość rzędu 2,5 prędkości dźwięku, a nawet „druga potęga militarna świata” nie ma dostępu do wielu systemów, które są w stanie im przeciwdziałać.

Powyżej możecie obejrzeć prawie 3-minutowe nagranie z HIMARS’em w akcji. Obejmuje to początkowo proces ładowania go z wykorzystaniem wstępnie uzbrojonego modułu z sześcioma pociskami kalibru 227 mm, a następnie przygotowania go do ostrzału po krótkiej podróży na miejsce, z którego wystrzeliwuje jeden pocisk. Skutków tego ostrzału niestety nie było nam dane zobaczyć.