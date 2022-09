Masz Xiaomi Pad 5? W końcu doczekasz się Androida 12 i MIUI 13

Xiaomi Pad 5 już wkrótce dostanie aktualizację do MIUI 13

Z tymi aktualizacjami to różnie bywa. Na jednych rynkach pojawiają się one szybciej, podczas gdy np. Europa, musi czekać na nową wersję systemu czy nakładki trochę dłużej. W przypadku Xiaomi Pad 5 to “trochę dłużej” trwało wiele miesięcy, bo urządzenie debiutujące w sierpniu ubiegłego roku dopiero teraz dostanie aktualizację do Androida 12 i MIUI 13 (dokładnie 13.1). Przy okazji Xiaomi doda też wrześniową łatkę bezpieczeństwa — taki pełen pakiet.

Na razie Xiaomi zaczęło wdrażać aktualizacje dla niewielkiej liczby użytkowników, a z czasem zacznie rozszerzać jej dostępność. Dla wersji globalnej będzie to 13.1.1.0.SKXMIXM, natomiast w europie wersja ma numer 13.1.2.0.SKXEUXM. Kiedy ta będzie gotowa do pobrania – Xiaomi Pad 5 Was o tym powiadomi. Niecierpliwi mogą też sprawdzić jej dostępność w Ustawieniach. Wraz z nową wersją nakładki dostaniemy nowe widżety, poprawę bezpieczeństwa, zmiany w interfejsie i wiele innych, o czym dokładniej przeczytacie tutaj.