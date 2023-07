Dajcie mi go w Polsce! Honor Magic V2 zawstydził Samsunga jak nikt wcześniej

Gdybym przepisał tu specyfikację nowego smartfona marki Honor i pominął wewnętrzny wyświetlacz, pewnie nikt by się nie zorientował, że mówimy o składaku. Na papierze nie widać tu bowiem żadnych kompromisów ani nawet grubości radykalnie większej niż ta, jaką znajdziemy w topowych nieskładanych urządzeniach. Ale po kolei.

Honor Magic V2 zachwyca formą

Już poprzednia generacja Honora Magic wespół z Huawei Mate X3 udowodniły, że smartfon typu Fold może być po złożeniu tak smukły, jak zwykły telefon, a po rozłożeniu niemożliwie wręcz cienki. Nie wiem, co teraz Google zrobi z marketingiem swojego Pixela Fold, który podobno jest „najsmuklejszym składanym smartfonem”, bo w tej materii Honor Magic V2 nie ma sobie równych.

Honor Magic V2

Po złożeniu ma on bowiem grubość 9,9 mm w wersji ze skórzanymi pleckami lub 10,1 mm w wersji szklanej. Po rozłożeniu – odpowiednio 4,7 lub 4,8 mm. Konstrukcja ma 156,7 mm wysokości i 74-145,4 mm szerokości. Nawet masa urządzenia nie jest jakaś kosmicznie wielka: 231g w wariancie skórzanym i 237g w wariancie szklanym. Galaxy Z Fold 4 ze swoimi 263g i Pixel Fold ważący 283g to wręcz tłuściochy w porównaniu ze smukłym Chińczykiem.

Nie znam chińskiego, ale tłumaczenie maszynowe strony Honora podpowiada, że Magic V2 jest „cienki i lekki jak flagowy batonik”. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale nie śmiem się nie zgodzić. Jedyne „ale”, jakie można mieć do tego „batonika”, to fakt, że nie oferuje on żadnej oficjalnej normy odporności na wodę.

Wyświetlacz zewnętrzny ma przekątną 6,43”, odświeżanie do 120 Hz i rozdzielczość 2376 x 1060 px, a także szczytową jasność sięgającą 2500 (!) nitów. Ekran wewnętrzny zaś to panel o przekątnej 7,92” o odświeżaniu do 120 Hz, rozdzielczości 2344 x 2156 px i szczytowej jasności do 1600 nitów. Na pierwszych zdjęciach widać też, że nie ma tu ani szpary, ani przesadnie widocznej bruzdy. Honor w tym względnie pozamiatał.

Ten tytuł Honor Magic V2 utrzyma zapewne tylko przez dwa tygodnie, ale w chwili swojej premiery w Chinach jest to najszybszy składany smartfon na rynku, jako że napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 8 gen. 2, wspierany przez 16 GB RAM-u i 256/512/1024 GB miejsca na dane. Jakby tego było mało, energii dostarcza mu akumulator o pojemności aż 5000 mAh, czyli również rekordowy jak na składany smartfon, a do tego ładowany z mocą 66W. Jeśli Samsung w tym roku nie podkręci szybkości ładowania i wielkości ogniw w piątej generacji Folda, będzie to wręcz zawstydzająca przewaga chińskiego rywala.

Układ aparatów również zapowiada się ciekawie: z tyłu znajdziemy aparat główny 50 Mpix, aparat 50 Mpix z obiektywem ultrawide oraz aparat 20 Mpix z obiektywem telefoto z zoomem hybrydowym do 40x. Selfie zrobimy zaś w rozdzielczości 16 Mpix – zarówno z poziomu ekranu zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Kiedy Honor Magic V2 w Polsce?

Niestety nie wiemy, czy i kiedy nowy składany Honor zadebiutuje na Starym Kontynencie ani tym bardziej w Polsce, ale pozostaje mieć nadzieję, że skoro już marka wróciła do nas ze swoim smartfonowym portfolio, to i nowy składak trafi nad Wisłę.

Jeśli chodzi o ceny, to znamy tylko te w juanach, a one niestety nie mają żadnego przełożenia na nasze realia. W Chinach Honor Magic V2 został wyceniony na 8999 juanów za wariant 256 GB i 9999 juanów za wariant 512 GB. Według aktualnego kursu walut to odpowiednio ok. 5000 i 5575 zł, ale wiadomo, że gdy dodamy do tego podatki, inflację i inne tego typu elementy, cena będzie zupełnie inna. Osobiście nie spodziewałbym się, by produkt tego kalibru mógł kosztować w Polsce mniej niż 8000 zł na start, ale chciałbym się mylić. Podobnie jak bardzo chciałbym sprawdzić na żywo, czy fenomenalna specyfikacja przekłada się na równie fenomenalne wrażenia z użytkowania. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał ku temu okazję, bo Honor Magic V2 zapowiada się spektakularnie.