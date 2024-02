Ninja wśród kart graficznych: Palit GeForce RTX 3050 KalmX

W ciszy siła

Ta niewielka karta graficzna zaoferuje nam 2048 procesorów strumieniujących oraz 6 GB pamięci VRAM na 96-bitowej szynie danych, oraz taktowanie rdzenia na maksymalnym poziomie wynoszącym 1470 MHz. To oczywiście skromna karta jeżeli chodzi o wydajność, ale nie ona jest tutaj najważniejsza. Co prawda nie możemy tutaj liczyć na podświetlenie RGB, to wygląd karty zaskakuje. Jest to po prostu płytka drukowana z niewielkim radiatorem i dwoma ciepłowodami. Brak tutaj przede wszystkim wentylatorów, które odpowiedzialne są za hałas w trakcie wzmożonej pracy karty graficznej, co pozwala osiągnąć absolutną ciszę w trakcie całego cyklu działania.

Dodatkowo karta jest po prostu mała. Jej wymiary to 166,3 x 137 x 38,3 mm, co pozwoli zmieścić ją nawet w najmniejszych konstrukcjach. Niewielki pobór mocy pozwolił także na pozbycie się kabli, co jest nie tylko walorem estetycznym, ale pomoże zyskać dodatkowe miejsce, zwłaszcza w komputerach w formacie mini-ITX. Dostarczając różnorodne opcje na rynku, producenci takich kart jak Palit KalmX umożliwiają konsumentom znalezienie produktu, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym potrzebom i preferencjom.

Karty, póki co, nie są dostępne w polskich sklepach, ale u naszych zachodnich sąsiadów są wyceniane na 209 euro, co czyni je konkurencyjnym rozwiązaniem w tej cenie.

Czy to jest potrzebne?

Tworzenie kart graficznych takich jak Palit GeForce RTX™ 3050 KalmX ma wiele zalet, które wykraczają poza główny nurt rynku komputerowego, dotykając zarówno kwestii użytkowych, jak i inżynieryjnych. Oto kilka powodów, dla których warto tworzyć takie karty:

Bezgłośna praca: W środowiskach, gdzie cisza jest kluczowa, np. w studiach nagraniowych, domowych biurach czy podczas nocnego grania, bezgłośne karty graficzne oferują znaczną wartość. Użytkownicy cenią sobie możliwość korzystania z wysokiej wydajności bez zakłócania hałasem wentylatorów.

Wyzwania inżynieryjne: Projektowanie kart graficznych bez aktywnego chłodzenia wymaga innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania ciepłem. Sukces takiego projektu świadczy o wysokim poziomie inżynierii i zdolności do tworzenia efektywnych systemów pasywnego chłodzenia, co może przyciągnąć uwagę entuzjastów technologii.