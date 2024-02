Styczniowe pomiary Internetu jeszcze bez nowego 5G. Plus utrzymał fotel lidera

W styczniu 2024 roku Plus nadal był zdecydowanym liderem prędkości pobierania plików

Zanim przejdziemy do wyników, warto zwrócić uwagę na wyraźny wzrost liczby pomiarów prędkości Internetu w sieci 5G w 2023 roku. Stanowiły one 13,49% z ponad 6,2 mln pomiarów. W 2022 roku stanowiły one tylko 1,89%. Co też warto zauważyć, prawie 7% pomiarów wykonanych w 2023 roku była wykonana przy użyciu technologii starszej niż LTE (3G lub 2G).

W ostatnich dniach stycznia Orange i T-Mobile uruchomili sieć 5G na nowych, docelowych częstotliwościach, ale nie zdołało to zmienić średnich wyników pomiarów, które są zbliżone do tych sprzed miesiąca. Zdecydowanym liderem pozostał Plus ze średnią prędkością na poziomie 142,9 Mb/s. Wyniki pozostałych operatorów są bardzo zbliżone. Przoduje T-Mobile z wynikiem 56,4 Mb/s, wyprzedzając Play z wynikiem 54,4 Mb/s oraz Orange z wynikiem równych 54 Mb/s.

W lutym powinniśmy zaobserwować pierwsze zmiany wyników Orange, Play i T-Mobile. Cała trójka korzysta już z sieci 5G na nowych częstotliwościach, a wyniki pomiarów potrafią przekraczać 1,3 Gb/s (1300 Mb/s). Czy uda się dogonić Plusa? W ciągu jednego miesiąca na pewno to nie nastąpi, ale start pościgu powinien być zauważalny.

W przypadku wysyłania danych Orange, Play i T-Mobile trzymają wyrównany poziom, z wynikami odpowiednio 34,2 Mb/s, 37,2 Mb/s i 36,2 Mb/s. Nieco z tyłu zostaje Plus z wynikiem 26,9 Mb/s.

T-Mobile z najlepszą siecią LTE

Dosyć podobnie wygląda sytuacja w sieci LTE, choć tu różnice są nieco mniejsze. Liderem jest T-Mobile z prędkością pobierania na poziomie 43,8 Mb/s. Drugi jest Play z wynikiem 40 Mb/s, trzeci Orange z wynikiem 39 Mb/s, a za nimi mamy Plusa z wynikiem 34,3 Mb/s

Czy z czasem wyniki w sieci LTE będą się poprawiać? W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy to zobaczyć. Coraz więcej użytkowników powinno korzystać z nowej sieci 5G, tym samym zwalniając zasoby sieci LTE i… powoli zmniejszając prędkości w sieci 5G. Co starsi użytkownicy na pewno pamiętają, jak na starcie sieć LTE oferowała prędkości pobierania danych na poziomie stabilnych 300 Mb/s.