Galaxy Unpacked – jakie nowości przedstawi nam Samsung w przyszłym miesiącu?

Wielka premiera Samsung Galaxy tuż za rogiem

Tegoroczne letnie wydarzenie Galaxy Unpacked będzie wyjątkowe, bo zgodnie z doniesieniami, południowokoreański gigant pokaże nam dwie wielkie nowości. Jedną z nich będzie oczywiście Galaxy Ring, a drugą odpowiedź na ultrasmartwatcha Apple’a, czyli Galaxy Watch Ultra. Nie można jednak zapominać o pozostałych urządzeniach – Galaxy Z Fold 6 5G, Galaxy Z Flip 6 5G oraz Galaxy Watch 7. Zwykle Samsung prezentował nam również serię Galaxy Tab S10, ale jak na razie źródła nie są zgodne co do tego, czy w tym roku również tak będzie. Krąży bowiem dużo plotek, że kolejna generacja tabletów pojawi się nieco później w tym roku. Fakt, iż do tej pory otrzymaliśmy właściwie znikome informacje na ich temat zdaje się to potwierdzać. Poza tym… premiera smartfonów ze składanymi ekranami oraz smartwatchy Galaxy Watch, nie wspominając już o Galaxy Ring, znacznie przyćmiewa perspektywę zobaczenia nowości wśród tabletów.

Samsung Galaxy Z Fold 6 5G – flagowy składak w nowej odsłonie

Zeszłoroczna generacja tego składaka przyniosła ze sobą wielkie ulepszenie – wymianę zawiasów. Na pierwszy rzut oka może nie wydawać się to zbyt ekscytującą informacją, ale w rzeczywistości był to dla Samsunga ogromny krok naprzód, bo przez wymianę tego elementu udało się pozbyć nieestetycznej szpary po złożeniu, a przede wszystkim odchudzić Folda. Spodziewaliśmy się więc, że w tym roku tak dalece idących zmian w zakresie konstrukcji raczej nie uświadczymy. Tymczasem jak wynika z doniesień i renderów, nowy Samsung Galaxy Z Fold 6 5G może znów zostać odchudzony, a przy tym również poszerzony.

Zeszłoroczny model miał po zamknięciu grubość 13,4 mm, natomiast nadchodzący Fold ma już zaoferować 12,1 mm, natomiast po rozłożeniu – 5,6 mm. W kwietniu znany leaker Ice Universe ujawnił, że nowy Fold ma ważyć 239 gramów. Dodatkowo, w końcu doczekamy się wygodniejszych proporcji ekranu zewnętrznego, ponieważ dzięki zmianie rozmiarów urządzenia, dodatkowy panel ulegnie powiększeniu z 6,2” do 6,3”. Tymczasem proporcje zewnętrznego i wewnętrznego ekranu to odpowiednio 20:9 i 1,08:1. Pozostała specyfikacja ekranów prezentuje się następująco:

Ekran główny – Dynamic AMOLED 2X, 7,6”, rozdzielczość 2160 x 1856 (QXGA+), odświeżanie 120 Hz,

Ekran dodatkowy – Dynamic AMOLED 2X, 6,3”, rozdzielczość 968 x 2376 (HD+)

Sercem Galaxy Z Fold 6 5G będzie układ Snapdragona 8 Gen 3 sparowany z 12 GB pamięci RAM i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej na dane. Za zasilanie znów odpowie akumulator 4400 mAh z ładowaniem 25 W – te informacje są mocno rozczarowujące, bo liczyliśmy, że w tym roku Samsung zdecyduje się na wprowadzenie przynajmniej niewielkich ulepszeń w tym zakresie.

Rendery Galaxy Z Fold 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix

Podobnie sytuacja wyglądać będzie z aparatami, bo dostaniemy tę samą konfigurację co w zeszłym roku:

50 Mpix, f/1.8, 24 mm (szerokokątny), 1/1,56″, 1.0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 Mpix, f/2.4, 70 mm (krótki teleobiektyw), 1/3,94″, 1.0 µm, PDAF, OIS

12 Mpix, f/2.2, 13 mm (ultraszerokokątny), 1/2,55″, 1,4 µm

aparaty do selfie – 16 Mpix w środku i 10 Mpix na zewnątrz.

Czy to oznacza, że nie doczekamy się żadnej poprawy w zakresie fotografii? Nic bardziej mylnego. Mówi się, że urządzenie zaoferuje nagrywanie w zwolnionym tempie w 4K przy 120 kl./s, a oprócz tego Samsung już potwierdził, że tegoroczne składaki obsługiwać będą Galaxy AI, a to oznacza obecność na pokładzie wielu nowych funkcji z zakresu fotografii oraz obróbki zdjęć.

Rendery Galaxy Z Fold 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix

Jeśli robimy już podsumowanie, to nie można nie wspomnieć, że w tym roku znów nie pojawi się w obudowie slot dedykowany na rysik S-Pen. Próżno więc na renderach szukać jakichkolwiek dodatkowych otworów w obudowie. A skoro przy renderach jesteśmy, to należy wspomnieć jeszcze o kilku widocznych zmianach konstrukcyjnych. Przede wszystkim Galaxy Z Fold 6 5G stanie się bardziej kanciasty. Wzorem serii Galaxy S24 dostaniemy tutaj płaskie – prawdopodobnie tytanowe – ramki, przez co nawet pomimo odchudzenia smartfon prezentuje się dość masywnie. Podobnie jak wyspa aparatów, na której też zaszła pewna subtelna zmiana – zamiast delikatnych pierścieni dookoła poszczególnych sensorów, Samsung zdecydował się na gruby okrąg

Smartprix i leaker Evan Blass ujawnili nam również, ile trzeba będzie zapłacić za nowego Folda:

256 GB – 1899 dolarów

512 GB – 2019 dolarów

1 TB – 2259 dolarów

Oznacza to wzrost o 100 dolarów względem poprzedników. W USA to pierwsza podwyżka od dłuższego czasu, ale w Polsce każdego roku widzieliśmy, jak rosną ceny Folda. W tym roku to się nie zmieni, choć trudno jeszcze spekulować co do konkretnych kwot. Smartfon dostępny będzie w kolorach jasnoróżowy, ciemnoniebieski, srebrny, czarny oraz biały.

Rendery Galaxy Z Fold 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix

Nowy Samsung Galaxy Z Flip 6 5G też załapie się na kilka (delikatnych) zmian

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że za dużo to Samsung w Foldzie nie zmienił i niestety, to samo tyczyć się będzie Galaxy Z Flip 6 5G. Najnowszy model z klapką producenta dostanie jeszcze mniej zmian. Projekt jest podobny, do tego, który Flip zyskał już w zeszłym roku, choć i tutaj pojawi się bardziej kanciaste wykończenie z płaskimi, najpewniej tytanowymi, ramkami. Zgodnie z przeciekiem, po rozłożeniu Galaxy Z Flip 6 ma wymiary 165,1 x 71,9 x 6,9 mm i waży 187 g, pod tym względem nie odbiega więc od poprzednika. Smartfon dostępny będzie w m.in. kolorach: niebieskim, miętowym, srebrnym i żółty.

Rendery Galaxy Z Flip 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix

W koreańskim Urzędzie Własności Intelektualnej (KIPO) odkryto zgłoszenie patentowe dotyczące znaku towarowego „Ironflex”. Pomimo iż nie wiemy o tym rozwiązaniu nic więcej, zdaje się być związane z ochroną składanego ekranu. Wcześniej w plotkach wspominano o ulepszeniu UTG (Ultra Thin Glass), czyli najbardziej podatnego na uszkodzenia elementu w składakach. Możliwe więc, że właśnie tym będzie „Ironflex”. Warto tutaj wspomnieć, iż rozwiązanie ma też znaleźć zastosowanie w Galaxy Z Fold 6 5G.

Chociaż dostaliśmy już szczegółowe rendery, trudno orzec, czy ekran zewnętrzny ulegnie powiększeniu. Raczej nie i nadal będzie to 3,4-calowy panel w kształcie folderu, a jedynym ulepszeniem w tym zakresie będzie wyższe odświeżanie 120 Hz zamiast 60 Hz. Ekran główny też się nie zmieni – będzie to Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli. Tak samo, jak w przypadku Folda, model z klapką napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Gen 3 sparowany z 8 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB. Warto nadmienić, że niektóre źródła wspominają o wersji z 12 GB RAM. Co do baterii, to tutaj czeka nas mile widziane powiększenie z 3700 mAh do 4000 mAh. Wciąż nie jest to poziom konkurencji, ale wyraźnie zmierzamy już ku lepszemu. Ładowanie jednak pozostanie bez zmian, Samsung znów uraczy nas prędkością 25 W.

Rendery Galaxy Z Flip 6 5G | Źródło: OnLeaks i Smartprix

A jak będzie wyglądać kwestia aparatów? Zdania są mocno podzielone, bo jedne źródła mówią o braku ulepszeń, a inne, w tym dokumenty regulacyjne, wskazują na wymianę sensora głównego. W zależności więc od tego, które informacje się potwierdzą, dostaniemy albo dwa aparaty z matrycami o rozdzielczości 12 Mpix i obiektywem szerokokątny oraz ultraszerokokątnym, albo wymianę jednostki głównej na taką z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Oczywiście druga opcja jest tą bardziej pożądaną. Zarówno Galaxy Z Fold 6 5G, jak i Galaxy Z Flip 6 5G otrzymają funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI, więc i w modelu z klapką powinniśmy oczekiwać dodatkowych, przydatnych nowości w zakresie fotografii i nie tylko.

Niestety, tak samo, jak w przypadku Folda, cena Flipa również ulegnie powiększeniu o 100 dolarów, dlatego w Polsce też powinniśmy szykować się na znaczne podwyżki.

Premiera smartwatchy Samsung Galaxy Watch będzie ekscytująca, bo w serii pojawi się Galaxy Watch Ultra

W poprzednich latach zegarki Samsunga raczej nie zbierały aż tak dużo uwagi, ale w tym roku zmieniło się to za sprawą nowego modelu – Galaxy Watch Ultra (lub Galaxy Watch 7 Ultra, w zależności na jaką nazwę zdecyduje się producent). Zaczniemy więc od niego, bo to on najbardziej nas intryguje. Jak już sama jego nazwa wskazuje, będzie to model znacznie lepiej wyposażony niż inne smartwatche Samsunga, w dodatku powinien być również bardziej wytrzymały. By sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników jego obudowa zostanie wykonana z Armor Aluminium 2, a ekran ochroni szafirowe szkło z najwyższej półki. Urządzenie będzie cechować się wodoodpornością na poziomie 10ATM, odpornością na kurz i wodę zgodnie z normą IP68 i zgodnością z wojskowym standardem wytrzymałości MIL-STD-810H.

Źródło: Ice Universe

Galaxy Watch Ultra będzie dostępny w rozmiarze 47 mm, a koperta mieć wymiary 47 x 47,4 x 16,4 mm. Zegarek będzie więc dość masywny, ale pod względem rozmiaru nie będzie zbytnio odbiegał od konkurencji w postaci Apple Watch Ultra czy Huawei Watch Ultimate. Jednak o ile te dwa modele cechują się przyjemnym dla oka wyglądem i są całkiem zgrabne, nowość od Samsunga może nie spodobać się każdemu. Na renderach widać konstrukcję, która mocno czerpie z przeszłości marki, bo aż z modelu Gear Sport. Dostajemy tutaj jednocześnie kwadratową kopertę i okrągły ekran, dookoła którego znalazła się też obrotowa ramka z rowkami zastępującymi cyfry.

Smartwatch ma być napędzany przez pięciordzeniowy procesor ExynosW100, wyprodukowany w 3nm procesie technologicznym. Na dane użytkownicy dostaną aż 32 GB. Za zasilanie odpowie bateria 590 mAh, a lista FCC potwierdziła ładowanie 10W. Jeśli zaś chodzi o ekran, Galaxy Watch Ultra zaoferuje nam 1,5-calowy wyświetlacz o jasności szczytowej 3000 nitów.

Rendery galaxy Watch Ultra | Źródło: OnLeaks i Smartprix

Bardzo ciekawie zapowiada się cena, bo ta ma wynosić 699-710 dolarów za jedyną dostępną wersję LTE. To około 100 dolarów mniej niż cena Apple Watch Ultra w USA. W Polsce model od giganta z Cupertino kosztuje 4499 złotych, więc spodziewam się, że Samsung za swój zażyczy sobie około 3500 złotych.

Tymczasem Galaxy Watch 7 będzie bazował na nowym układzie Exynos W940, który ma przynieść znaczne ulepszenia w zakresie wydajności. Jak wspomniał marcowy przeciek, nowy procesor będzie „najwyraźniej o 50% wydajniejszy i o 30% szybszy niż poprzedni model”. Wydajność to jedno, ale chipset obiecuje też poprawę energooszczędności, co z kolei przełoży się na dłuższą żywotność baterii. Samo ogniwo ma mieć z kolei pojemność 300 mAh dla wersji 40 mm i 425 mAh dla wariantu w rozmiarze 44 mm. Do dyspozycji użytkowników Samsung odda też 32 GB pamięci wbudowanej.

Spodziewać się można, że rozmiary ekranów będą takie same, jak u poprzednika:

S (40 mm) – 1,31”,

L (44 mm) – 1,47”.

Galaxy Watch 7 pojawi się w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej i kremowej. Tak samo, jak w przypadku modelu Ultra, i ten zostanie wykonany z Armor Aluminium 2 ze szkłem szafirowym. Po stronie odporności mamy natomiast 5ATM, a także IP68 i MIL-STD-810H. Na pokładzie nie zabraknie też funkcji monitorowania aktywności i zdrowia, co tyczy się też Galaxy Watch Ultra. Oba zegarki dostaną też funkcje Galaxy AI przygotowane specjalnie dla smartwatchy.

Galaxy Watch 6

Przecieki wskazują ponadto, że tegoroczne Galaxy Watch mogą stać się pierwszymi nieinwazyjnymi urządzeniami do pomiaru poziomu glukozy we krwi. Od lat firma intensywnie pracowała nad takim rozwiązaniem i mogłaby być to świetna nowość, zwłaszcza dla modelu Ultra. Dodatkowo sama sztuczna inteligencja też mocno ulepszy pozostałe funkcjonalności zegarków, dodają np. nowy algorytm o nazwie „System i metoda ciągłego wykrywania migotania przedsionków za pomocą tłumaczenia sygnału PPG na EKG” (na co patent znalazł serwis Wearable).

Nowy Samsung Galaxy Watch 7 będzie dostępny w kolorach Marble Grey, Cream White i Forest Green w cenie 299-310 dolarów. W USA nie będzie wiec podwyżki, ale można się spodziewać, że w Polsce trzeba będzie zapłacić więcej. Dla porównania Galaxy Watch 6 kosztował u nas w dniu premiery:

44 mm – 1599 zł,

40 mm – 1499 zł,

44 mm (LTE) – 1849 zł,

40 mm (LTE) – 1699 zł.

Galaxy Ring – wielka premiera pierwszego inteligentnego pierścienia w ofercie producenta

O tym urządzeniu do noszenia mówiło się od 2015 roku, kiedy to Samsung opatentował podobne rozwiązanie. Od tamtej pory pojawiały się o nim wzmianki, ale aż do końca zeszłego roku nie dostaliśmy żadnych konkretów. Aż przyszedł styczeń, impreza Unpacked i oficjalne ogłoszenie południowokoreańskiego giganta. Przez ostatnie miesiące dostawaliśmy więc sporo informacji, zarówno nieoficjalnych, jak i tych od samego producenta. Dzięki temu wiemy już, czego mniej więcej powinniśmy się spodziewać po Galaxy Ring.

Opierając się na szeroko zakrojonych inwestycjach w technologię monitorowania zdrowia i kondycji, w tym na zegarku Galaxy Watch i aplikacji Samsung Health, Galaxy Ring monitoruje tętno, zmienność tętna, natlenienie krwi, ruch i sen, aby zapewnić użytkownikom cenne informacje i zaoferować wskazówek, jak poprawić swoje zdrowie i samopoczucie – ujawnił Samsung w złożonej na potrzeby pozwu o uzyskanie orzeczenia o nienaruszaniu patentów Oura dokumentacji.

Będzie to sprzęt służący do monitorowania organizmu i utrzymywania dobrego samopoczucia użytkownika. Do naszej dyspozycji będą więc takie funkcje, jak pomiar tętna, temperatury, funkcje śledzenia snu itp. Wszystko to będzie zintegrowane z aplikacją Zdrowie i można się tylko domyślać, że Samsung na pewno zadba o jakieś dodatkowe bonusy wynikające z faktu, iż posiadamy jeszcze zegarek Galaxy Watch. Podobno wśród funkcji pojawi się też „ocena witalności”, śledzenie cyklu i płodności, a także wsparcie w dietach, choć tylko na niektórych rynkach.

Do wyboru będzie całkiem sporo rozmiarów, a w zależności od tego, jaki rozmiar wybierzemy, będziemy mieć też inną pojemność baterii:

Rozmiary 5, 6 i 7 – bateria o pojemności 17 mAh,

Rozmiary 8, 9, 10 i 11 – 18,5 mAh,

Rozmiary 12 i 13 – 22,5 mAh.

Ładowanie odbywać się będzie przy pomocy etui ładującego mocno przypominającego te, które znają posiadacze Galaxy Buds. Oczywiście różnice w budowie będą, bo tutaj na środku znajdzie się słupek do podtrzymywania pierścienia, a na górze dodatkowy okrąg, by ten pierścień wypośrodkować. Jest też dioda wskazująca na postępy ładowania i można się domyślać, że tak jak w przypadku etui do słuchawek będzie dostępne ładowanie przewodowe przez USB-C i bezprzewodowe.

Samsung opracował ponadto funkcję pomagającą w znajdowaniu pierścienia – urządzenie będzie wysyłać sygnały świetlne, a aktywować to będzie można z poziomu aplikacji Samsung Find. Tam też znajdziemy również opcję blokady konta, by uniemożliwić znalazcy (lub złodziejowi) dostęp do naszych danych oraz i do korzystania z Galaxy Ring.

Cena pierwszego inteligentnego pierścienia nie jest dla nas żadną tajemnicą, bo niedawno leaker Yogesh Brar ujawnił przedział cenowy, w jakim urządzenie dostępne będzie w USA. Mowa o 300-350 dolarach, czyli mniej więcej o takiej samej kwocie, jaką trzeba zapłacić za model typowy model od Oura. Oznacza to, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z kwotą przekraczającą tysiąc złotych.

Kiedy odbędzie się wielka premiera nowości Samsunga?

Sam południowokoreański gigant jeszcze nie zdradził daty Galaxy Unpacked, jednak tę informację ujawnił Evan Blass, potwierdzając dotychczasowe plotki. Premiera Samsung Galaxy Z Fold 6 5G, Galaxy Z Flip 6 5G, Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 oraz Galaxy Watch Ultra odbędzie się 10 lipca w Paryżu. Zapiszcie więc tę datę i bądźcie gotowi, bo wielka premiera Samsung Galaxy nadchodzi wielkimi krokami.