MatePad 11.5 PaperMatte vs MatePad 11.5”S – który tablet Huawei jest lepszym wyborem?

Który tablet wybrać? Bierz ten z matowym ekranem! A nie, czekaj…

W końcu matowy ekran to główna cecha obu tabletów, więc zacznijmy od tego, dlaczego jest to bardzo dobre rozwiązanie.

Technologiczna historia zatacza koło, bo w urządzeniach przenośnych, a konkretnie laptopach, matowe ekrany zostały wyparte przez panele błyszczące. Swego czasu to one stanowiły większość w przenośnych komputerach. Jednak wraz z pojawieniem się nowych technologii coraz częściej zaczęły być wprowadzane powierzchnie błyszczące. Mają one swoje zalety, ale ze względu na dużą odblaskowość powierzchni, są na ogół mniej uniwersalne. Za wyjątkiem bardzo jasnych ekranów, które znajdziemy na ogół tylko w bardzo drogich modelach. Jedynie w tym wypadku wysoki poziom świecenia ekranu częściowo niweluje powstające odblaski.

Dlatego matowy ekran w większości przypadków pozostaje najlepszym rozwiązaniem i rozwiązuje problem czytelności w jasnym otoczeniu. Panel nie musi być aż tak jasny, bo jego powierzchnia skutecznie odbija światło i niweluje odblaski, a nam pozostaje się cieszyć, bo dostajemy uniwersalny sprzęt za mniejsze pieniądze.

Czy ekrany w tabletach Huawei MatePad 11.5″ czymś się od siebie różnią? Oba mają przekątną 11,5 cala i matową powierzchnię. W wariancie podstawowym jest to wyświetlacz minimalnie ciemniejszy (maksymalna jasność 420 vs 500 nitów w modelu MatePad 11.5″S, w obu przypadkach to bardzo dobre wyniki), ma niższą rozdzielczość (2200 x 1400 vs 2800 x 1840 pikseli), częstotliwość odświeżania obrazu (120 vs 144 Hz) i odbija delikatnie więcej światła (97% redukcji odblasków vs 99%).

Jak ma się to do codziennego użytkowania? W podstawowych zastosowaniach naprawdę mało kto zobaczy różnicę w odświeżaniu obrazu i rozdzielczości. Strony internetowe, gry czy filmy będą w zasadzie nie do odróżnienia. Wyższa rozdzielczość przyda się przy bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Huawei MatePad 11.5″S pomieści na ekranie większą część dokumentu, pozwoli dokładniej edytować zdjęcia czy rysować i malować w aplikacji GoPaint. Różnicę w jasności zobaczycie w zasadzie tylko w naprawdę ekstremalnych warunkach, typu słoneczna plaża.

Huawei MatePad 11.5″ PaperMatte to bardzo dobry tablet do użytku domowego. Po wariant z S-ką powinny sięgnąć osoby, które planują bardziej zaawansowane użytkowanie

Różnice pomiędzy tabletami są niewielkie, ale na tyle istotne, że można je skierować do dwóch typów odbiorców. Huawei MatePad 11.5″ PaperMatte sprawdzi się idealnie jako większy i wygodniejszy zamiennik smartfonu. Może być też bardzo dobrym centrum domowej rozrywki. Do oglądania filmów, grania w gry czy przeglądania Internetu jest wygodniejszą opcją niż smartfon, bo w końcu ponad 11 cali to znacznie więcej niż niecałe 7 cali.

To wydajny sprzęt z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Jest zamknięty w kompaktowej obudowie o grubości 6,85 cala i masie 499 gramów. Na brak aplikacji nikt nie powinien narzekać, bo mamy bogate zasoby sklepu AppGallery (również tych od Google).

Opcjonalnie MatePad 11.5″ PapperMatte może być wyposażony w rysik M-Pencil 2. generacji, który daje dużo zabawy z np. notowaniem. Dzięki temu tablet bardzo dobrze sprawdzi się też jako notatnik np. na uczelni. Tym bardziej że akumulator o pojemności 7700 mAh wystarczy bez problemu na cały dzień notowania i jeszcze zostanie spory zapas energii na gry czy poczytanie książki wieczorem. Właśnie! O tym kompletnie zapomniałem, ale tak, tablety z matowym ekranem idealnie sprawdzają się jako czytniki e-booków, bo po przełączeniu wyświetlacza w tryb czarno-biały praktycznie… są czytnikiem e-booków.

Huawei MatePad 11.5″S również poradzi sobie we wszystkich wymienionych zastosowaniach, a nawet zrobi jeszcze więcej. Nieco wyższa rozdzielczość ekranu, trochę wyższa wydajność procesora Kirin 9000WL, tyle samo pamięci operacyjnej i wbudowanej oraz kompaktowa obudowa o grubości 6,35 cala i masie 515 gramów. Dzięki temu tablet nie tylko jest wygodniejszym zamiennikiem smartfonu, ale też kompaktową alternatywą dla laptopa.

Huawei MatePad 11.5″S współpracuje z rysikiem M-Pencil 3. generacji z ładowaniem indukcyjnym wprost z obudowy tabletu i ma fabrycznie zainstalowaną aplikację GoPaint. Chciałbym Wam pokazać jej możliwości, ale zwyczajnie nie posiadam takich zdolności plastycznych. Ta aplikacja to prawdziwy kombajn twórczy i must-have dla każdego profesjonalnego artysty lub osoby, która dopiero chce się uczyć. Do dyspozycji mamy dziesiątki pędzli i całą masę bardzo zaawansowanych opcji edycji obrazu. Podobnych możecie szukać tylko w bardzo drogich, profesjonalnych aplikacjach. W przypadku tabletu Huawei dostajemy to całkowicie za darmo.

Dodatkowo w zestawie z tabletem dostajemy klawiaturę i to subiektywnie jedna z najwygodniejszych tabletowych klawiatur, jakie możecie spotkać na rynku.

Huawei MatePad 11.5″S ma nieco większy akumulator, bo o pojemności 8800 mAh, ale czasy pracy obu tabletów są bardzo zbliżone. Ekran o wyższej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania zużywa trochę więcej prądu, wiec jest to skutecznie rekompensowane.

Który z tabletów Huawei jest lepszym wyborem? Tu zwyczajnie nie ma złej decyzji

Od w zasadzie kilkunastu lat zajmuję się doradzaniem ludziom w wyborze sprzętu i zawsze powtarzam, że nie ma czegoś takiego jak dobry smartfon czy dobry tablet sam w sobie. Oczywiście pomijając te faktyczne wypadki przy pracy. Zawsze powtarzam, że dobry sprzęt to taki, który jest najlepiej dopasowany Ciebie – czyli do wymagań odbiorcy.

Podobnie jest w przypadku obu tabletów Huawei MatePad 11.5″. Wariant podstawowy MatePad 11.5″ PaperMatte to dobry wybór dla osób, które szukają uniwersalnego tabletu, głównie do zastosowań rozrywkowych lub notowania i jako formę zastąpienia smartfonu czymś z większym ekranem. MatePad 11.5″S to z kolei opcja dla tych, którzy dodatkowo chcą wszystko to, co wcześniej wspomniana wersja, a dodatkowo szukają bardziej wymagającego narzędzia do pracy biurowej lub do realizowania swoich pasji na tle artystycznym.

Oba tablety są w bardzo dobrej cenie, a w ofercie premierowej to już w ogóle! Huawei MatePad 11.5″ PaperMatte kosztuje 1 399 zł razem z rysikiem, a MatePad 11.5″S 1 999 zł i w zestawie z nim dostajemy klawiaturę i w ramach promocji również darmowy rysik. Z zakupem warto się pośpieszyć, bo promocyjna oferta obowiązuje tylko do 7 lipca.