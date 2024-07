Galaxy S25 Ultra bez ważnego ulepszenia. A konkurencja działa

Seria Galaxy S25 nie zapowiada się rewolucyjnie. Nawet Galaxy S25 Ultra wiele osób może rozczarować

Dotychczasowe doniesienia nie wskazują na wielkie zmiany w nadchodzących flagowcach. W tym roku największą nowością było Galaxy AI, choć oprócz tego modele doczekały się kilku aktualizacji, w tym również takich obejmujących wygląd. Galaxy S25 mogą nie mieć tyle szczęścia. Pojawienie się nowych funkcji sztucznej inteligencji jest pewne, ale raczej nie ma co spodziewać się efektu „wow”, jak w tym roku. Ulepszenia w zakresie projektu będą, choć głównie w Galaxy S25 Ultra, w nim również skupi się najwięcej zmian. Podstawowy flagowiec będzie chyba największym rozczarowaniem, bo pozostanie przy aparatach, towarzyszącym jego poprzednikom od serii S21, a także przy baterii 4000 mAh. O S25+ mówi się najmniej, co oznacza, że po nim też nie ma co spodziewać się wielkich nowości.

Czytaj też: Samsung stworzy smartfon, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

A co z Galaxy S25 Ultra? Zmiany w projekcie powinny być na plus, bo południowokoreański gigant planuje podobno wyszczuplić konstrukcję o 0,2 mm i zaokrąglić obudowę, by ta nie wbijała się w dłoń swoimi ostrymi kątami. Leaker Ice Universe stwierdził, że ultraflagowiec „nie zmiażdży już twojej dłoni” i będzie „naprawdę zaokrąglony!”. Zgodnie z oczekiwaniami model Ultra dostanie również ulepszenia aparatów – lepszą 200-megapikselową jednostkę główną, któremu towarzyszyć będzie aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, teleobiektyw 50 Mpix 3x i teleobiektyw 50 Mpix 5x.

Wygląda jednak na to, że na tym w zasadzie koniec, bo zmiana procesora na nowszy dokonuje się w każdej generacji. Snapdragon 8 gen 4, mający napędzić nie tylko Galaxy S24 Ultra, ale też większość przyszłorocznych flagowców, zapowiada się świetnie, a jednocześnie wiadomo już, że będzie bardzo energochłonny. Nic więc dziwnego, że Oppo – korzystając z technologii Glacier Battery od OnePlus – zamierza znacząco zwiększyć pojemność akumulatora w nadchodzącym Find X8 Ultra, osiągając 6000 mAh. Podobne kroki podejmują też inni producenci, a Samsung… cóż, Samsung będzie stał w miejscu.

Czytaj też: Oppo Find X8 Ultra dostanie ogromną baterię i cieńszą konstrukcję

Zgodnie z kolejnym raportem, który przekazał nam Ice Universe, pojemność akumulatora w nadchodzącym S25 Ultra pozostanie bez zmian. Oznacza to ogniwo 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Jak na tę serię będzie dobrze, ale w porównaniu z konkurencją znów wypadnie blado. Chińskie flagowce, nie dość, że będą trzymać na jednym ładowaniu dłużej, to kiedy przyjdzie do samego ładowania, uzupełnią energię znacznie szybciej niż model Samsunga.

Czytaj też: Xiaomi Mix Flip z datą europejskiej premiery. Czy trafi też do Polski?

Spodziewać się można, że południowokoreański gigant w przyszłym roku znów zafunduje nam ulepszenia z gatunku „krok wprzód, dwa kroki w tył”. Galaxy S25 Ultra będzie wygodniejszy do trzymania i zrobimy z nim lepsze zdjęcia, ale jednocześnie może oferować gorszą żywotność akumulatora niż większość rywali z tej samej (lub nawet niższej) półki cenowej. Szkoda, że doniesienia o nowym typie baterii, jakie pojawiały się przed premierą tegorocznej serii, okazały się nieprawdziwe.