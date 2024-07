USA przekroczyły granicę, więc Rosja zapowiada odwet. Powrót zimnej wojny jest bardziej niż pewny

Rosja odpowie na działania USA nuklearnymi pociskami pośredniego zasięgu

Prezydent Rosji, Władimir Putin, ogłosił, że Rosja wznowi produkcję pocisków nuklearnych pośredniego zasięgu. To działanie nie jest niczym innym, jak reakcją na niedawne potwierdzenie przez Stany Zjednoczone planów rozmieszczenia pocisków nuklearnych w Europie, a głównie w Niemczech. Dla przypomnienia, w połowie lipca dowiedzieliśmy się, że w odpowiedzi na narastające napięcia między Rosją a sojuszem NATO, Stany Zjednoczone ogłosiły znaczące zwiększenie swoich zdolności ognia dalekiego zasięgu w Europie. Inicjatywa ta ruszy w 2026 roku i zakłada rozmieszczenie różnych zaawansowanych broni lądowych w Niemczech, których cechą szczególną jest znaczący zasięg. W ramach tego planu USA zrobią użytek z wielozadaniowego pocisku SM-6, pocisku manewrującego Tomahawk oraz aktualnie rozwijanych broni hipersonicznych, takich jak Dark Eagle (Long-Range Hypersonic Weapon). Cel? Zwiększyć potencjał NATO w środkowej Europie i wzmocnić zdolność sojuszu do odstraszania Rosji.

Dark Eagle

Na reakcję długo nie czekaliśmy, bo Putin, przemawiając podczas parady morskiej w Petersburgu, stwierdził, że „jeśli Stany Zjednoczone zrealizują takie plany, uznamy się za zwolnionych z jednostronnego moratorium przyjętego wcześniej na rozmieszczenie zdolności uderzeniowych pośredniego i krótkiego zasięgu”. Podkreślił jednocześnie, że nie jest to tylko czcze gadanie, bo Rosja prawie zakończyła rozwijanie tych systemów rakietowych, których oba państwa nie tworzyły na mocy traktatu o Siłach Nuklearnych Średniego Zasięgu (INF) z 1987 roku w celu zmniejszenia ryzyka konfliktu nuklearnego w Europie. Pamiętajmy jednak, że oba narody wycofały się z traktatu w 2019 roku, oskarżając się nawzajem o naruszenia zasad podpisanych przed ponad czterema dekadami. Co ciekawe, od rozwiązania traktatu Rosja utrzymywała, że nie wznowi produkcji tych pocisków, o ile USA powstrzymają się od rozmieszczania ich poza swoimi granicami, ale to Rosja właśnie miała (wedle Amerykanów) naruszać traktat jako pierwsza.

8 grudnia 1987 roku Stany Zjednoczone podpisały ze Związkiem Radzieckim traktat INF (fot. Biały Dom)

Pamiętajmy, że wystrzeliwane z wyrzutni naziemnych pociski nuklearne pośredniego zasięgu, to nie “coś więcej” względem międzykontynentalnych pocisków balistycznych, a tak naprawdę “coś mniej”. Mają bowiem zasięg między 1864 km a 5500 km, więc plasują się między pociskami balistycznymi średniego zasięgu (MRBM) a międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi (ICBM). Do tej pory tego typu pociski były tworzone, ale w wersjach zarówno na okręty, jak i samoloty. Tak więc oto powoli wracamy do czasów, w których ryzyko nuklearnej zagłady było większe, a zimna wojna trwała w najlepsze. Nie jest to wcale przesada, bo rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, niedawno stwierdził w telewizji, że plan rozmieszczenia przez USA pocisków uczyni europejskie stolice celami dla rosyjskich pocisków nuklearnych, jako że “wszystkie atrybuty zimnej wojny, wraz z bezpośrednią konfrontacją, powracają. Rzeczywiście Stany Zjednoczone utrzymywały znaczny zasób pocisków w Europie podczas zimnej wojny, który został znacząco zredukowany po upadku Związku Radzieckiego.

Mieszanka pocisków MRBM i IRBM

Łatwo się więc domyślić, że potencjalne ponowne wprowadzenie pocisków nuklearnych pośredniego zasięgu przez Rosję w odpowiedzi na działania USA, może mieć poważne konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa. W miarę jak oba narody przygotowują się do możliwych konfrontacji, ryzyko nowego wyścigu zbrojeń nuklearnych staje się coraz bardziej realne. Może to przede wszystkim zdestabilizować strategiczną równowagę w Europie i innych regionach, gdzie interesy USA i Rosji się krzyżują. Historia zatacza więc koło, bo Putin zwrócił nawet uwagę podczas swojego wystąpienia na niedawne rozmieszczenie przez USA systemów rakietowych Typhoon średniego zasięgu w Danii i na Filipinach podczas ćwiczeń wojskowych, porównując tę sytuację do rozmieszczenia amerykańskich pocisków Pershing w Europie podczas zimnej wojny. W latach 80. te działania były kluczowym punktem napięć między USA a Związkiem Radzieckim i najpewniej tak jak wtedy, teraz również Niemcy będą priorytetem na celowniku Rosjan.