Iran znów prowokuje światowe mocarstwa! Oto Jihad, rakieta która zmieni wszystko

Iran pokazał światu nową broń. To pocisk balistyczny Jihad o zasięgu 1000 km

21 września 2024 roku Iran zaprezentował najnowszy dodatek do swojego arsenału pocisków balistycznych w postaci pocisku Jihad, co miało miejsce podczas wielkiej parady wojskowej w Teheranie. Ta nowa broń opracowana przez Siły Powietrzno-Kosmiczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), nie bez powodu stanowi istotny krok naprzód w zdolnościach rakietowych Iranu, jako kolejna część rosnącego arsenału technologii wojskowej. Samo odsłonięcie pocisku sygnalizuje zresztą dalszy nacisk tego kraju na rozwój coraz potężniejszych systemów bojowych i to mimo międzynarodowych obaw oraz sankcji mających na celu ograniczenie programu rakietowego.

Jihad o zasięgu ataku do 1000 kilometrów nie bez powodu jest wyjątkowy. Stanowi kolejny przejaw odejścia od starszych systemów rakietowych Iranu, które w dużej mierze wykorzystywały paliwo stałe. W ogólnym rozrachunku pociski na paliwo ciekłe mogą przenosić cięższe ładunki i są bardziej elastyczne w zakresie dostosowywania zasięgu ataku, choć wymagają dłuższego przygotowania do ataku, a ich utrzymanie jest droższe i bardziej skomplikowane. Samo paliwo nie jest jednak jedynym wyróżnikiem Jihad, bo ten pocisk jest też zdolny do podejmowania podwójnego startu. W przeciwieństwie do wcześniejszych rakiet na paliwo ciekłe, takich jak Qiam, system Jihad może wystrzelić dwa pociski jednocześnie z tej samej platformy, co ma na celu zwiększenie efektywności operacyjnej na polu bitwy, wzmacniając zdolność Iranu do jednoczesnego dostarczenia wielu głowic na cel, co może przeciążyć systemy obronne wroga.

Wspomniałem o Qiam nie bez powodu, bo Jihad wydaje się być zmodernizowaną wersją tejże rakiety, która została wprowadzona do użytku po raz pierwszy w 2010 roku. Qiam odznacza się zasięgiem rzędu 800 kilometrów i 750-kg głowicą bojową, podczas gdy według irańskich mediów państwowych Jihad może przenosić głowicę o masie 600 kilogramów i osiągać prędkości przekraczające Mach 8 (8500 km/h), co czyni go niezwykle szybkim i potencjalnie trudnym do przechwycenia pociskiem. Co jednak najgorsze z perspektywy porządku i pokoju na świecie, Jihad może zachwiać dotychczasową równowagą sił w regionie, bo z takim zasięgiem obejmuje dużą część Bliskiego Wschodu, a w tym Izrael, Arabię Saudyjską oraz amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

Qiam

Pomimo postępów technologicznych, program rakietowy Iranu pozostaje punktem zapalnym w jego relacjach z państwami zachodnimi. Ostatnie sankcje nałożone przez USA i Unię Europejską oskarżają Iran o naruszanie międzynarodowych porozumień poprzez dostarczanie rakiet balistycznych do Rosji, co dodatkowo komplikuje jego i tak już napięte stosunki dyplomatyczne. W kontraście Iran nadal utrzymuje, że jego osiągnięcia militarne mają charakter wyłącznie obronny, a ich celem jest przeciwdziałanie rosnącej obecności obcych sił w regionie.

To wszystko sprawia, że odsłonięcie pocisku Jihad podczas parady wojskowej w 2024 roku to wyraźny sygnał o nieustających ambicjach Iranu w rozwijaniu swojego uzbrojenia. Dzięki zasięgowi rzędu 1000 kilometrów, pocisk Jihad znacznie zwiększa destrukcyjny zasięg Iranu w regionie, co z kolei budzi słuszne obawy co do jego potencjalnego wpływu na stabilność w regionie. Zwłaszcza że, w miarę jak Iran będzie dalej rozwijać swoje zdolności rakietowe i dronowe, krajobraz geopolityczny na Bliskim Wschodzie będzie stawał się coraz bardziej napięty.