Nad Izraelem doszło do historycznego momentu, wojskowi z całego świata mogli tylko patrzeć

Izrael stawił czoła pierwszemu masowemu atakowi z wykorzystaniem hipersonicznych pocisków

W nocy 1 października 2024 roku nad Izraelem doszło do historycznego wydarzenia, jako że Iran zaatakował kraj z użyciem hipersonicznych pocisków, co samo w sobie stanowiło pierwsze na taką skalę użycie tej zaawansowanej broni. Islamska Gwardia Rewolucyjna Iranu wystrzeliła na Izrael około 180 do 200 pocisków, wśród których znalazły się zarówno pociski balistyczne, jak i właśnie hipersoniczne. Atak tego sortu znacząco zaostrzył napięcia na Bliskim Wschodzie, a sama izraelska obrona powietrzna, która była wspierana przez systemy wojskowe Stanów Zjednoczonych, nie zestrzeliła wszystkich pocisków, przez co niektóre dotarły do celów w centralnej i południowej części kraju. Iran stwierdził, że atak był odwetem za eliminację liderów Hamasu i Hezbollahu, a więc grup, które aktywnie wspiera.

Pomijając jednak kwestie polityczne i skutki kolejnej wojny, skupmy się na samym rodzaju ataku. Wykorzystano w nim bowiem stosunkowo nowe pociski hipersoniczne, a więc te, które osiągają prędkości powyżej 5 Mach nie tylko podczas lotu prosto na cel, ale również między fazą wystrzelenia i terminalną. Ta właśnie prędkość połączona z wysoką manewrowością komplikuje w ogromnym stopniu szanse na zestrzelenie pocisku podczas lotu, co przekłada się na destrukcyjny potencjał ataków tego typu. W przypadku irańskich pocisków Fattah, które zresztą zostały użyte po raz pierwszy w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, w grę mają wejść znacznie wyższe prędkości, bo na poziomie nie 5 Mach, a aż 13 Mach.

Od lat wspomina się, że żaden system obrony przeciwlotniczej nie jest w stanie przechwycić tego typu pocisków i dlatego twierdzę, że pociski hipersoniczne są wręcz bronią odstraszającą, jak to ma miejsce w przypadku broni atomowej. Wprawdzie nie jest to aż tak pewne, co potwierdziły jednostkowe przypadki użycia rosyjskich pocisków hipersonicznych Kindżał w wojnie z Ukrainą, ale pozostaje nam w to wierzyć, bo dopiero teraz ich destrukcyjny potencjał jest weryfikowany w rzeczywistości. Wielowarstwowy izraelski system obronny (aktualnie obejmuje Procę Dawida, Arrow 3 oraz Żelazną Kopułę) jest zresztą na tyle zaawansowany, że stanowi idealny sposób weryfikacji tego, czy hipersoniczne pociski rzeczywiście są nie do zatrzymania i z dotychczasowych informacji wynika, że rzeczywiście coś w tym jest.

Wiele z irańskich pocisków miało dotrzeć do celów w postaci kluczowych obiektów wojskowych, ale dokładna skala zniszczeń ciągle nie jest nam znana. Ba, dziś możemy być pewni, że nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, jak skuteczne były hipersoniczne Fattahy w tym ataku i ile z nich udało się zneutralizować izraelskim systemom przeciwlotniczym. Musimy też pamiętać, że nie wszystkie pociski hipersoniczne są sobie równe, przez co ich skuteczność unikania systemów obrony jest zwyczajnie różna.