Nowa aktualizacja Windows 11 rozwiązuje irytujący problem z baterią

Ukazała się właśnie edycja systemu Windows 11 w wersji 26120.2510. Jest ona przeznaczona dla deweloperów, a oprócz zmian technicznych zawiera również wizualną – właśnie zmianę wskaźnika baterii. Możesz już zobaczyć, jak się prezentuje.

Bateria w Windows 11 bardziej czytelna

Nowy wskaźnik baterii jest zauważalnie większy, co daje mu więcej pikseli, a to z kolei umożliwia dokładne wyświetlanie aktualnego poziomu naładowania. Po drugie – nie jest już czarno-biały. Po podłączeniu do ładowarki wskaźnik zmienia kolor na zielony. Dzięki temu od razu wiadomo, że do akumulatora idzie zasilanie. Poza tym włączenie trybu oszczędzania energii powoduje, że pozostały poziom naładowania baterii staje się żółty. Obecnie wskaźnik baterii w systemie Windows 11 wyświetla tylko ikonę błyskawicy podczas ładowania i listek podczas oszczędzania energii.

Na razie przeprojektowany wskaźnik baterii jest obecny tylko na pasku zadań. Ekran blokady nadal używa starej wersji, ale można założyć, że w końcu zostanie zaktualizowany. Wygląda to w ten sposób:

fot.: Neowin

Inne zmiany w systemie Windows 11 build 26120.2510 obejmują szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji dla maszyn Copilot+. Teraz właściciele komputerów z najnowszymi procesorami Intel i AMD z jednostkami przetwarzania neuronowego mogą wypróbować Recall, Click To Do, Paint Cocreator, Image Restyle i inne, które wcześniej były dostępne wyłącznie na komputerach z procesorami Snapdragon.