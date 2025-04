Google rozszerza możliwości Workspace dzięki Gemini

Google Workspace z jeszcze większą liczbą funkcji Gemini

Nowa fala funkcji Gemini ma wykraczać poza proste sugestie, takie jak poprawianie błędów gramatycznych. Jednym z kluczowych ulepszeń będzie Workspace Flows – narzędzie do automatyzacji bez kodu, które wykorzystuje AI do zarządzania złożonymi, wieloetapowymi procesami. Niezależnie, czy potrzebujemy zeskanować dokumenty z zasadami, uruchamiać zatwierdzenia lub sortować zgłoszenia do działu wsparcia, wystarczy opisać cel w prostym języku, a Flows zaprojektuje opartą na logice automatyzację, która to obsłuży. Narzędzie będzie przy tym korzystać z plików przechowywanych na Dysku i niestandardowych agentów AI opartych na Gemini, zwanych przez Google “Gems”.

W Dokumentach Gemini zaoferuje ulepszone narzędzie “Pomóż mi pisać”, które ze zwykłego korektora gramatycznego zmieni się w trenera pisania. Użytkownicy będą mogli skorzystać z jego pomocy w doskonaleniu argumentów, poprawianiu struktury i zapewnianiu spójności formatowania. A jeśli należycie do tych, którzy wolą słuchać niż czytać, to Dokumenty zyskają obsługę pełnych wersji audio dokumentów oraz możliwość generowania krótkich podsumowań w stylu podcastów. Google Workspace otrzyma również więcej funkcji Gemini w Arkuszach z funkcją “Pomóż mi analizować”, która ma uczynić arkusze kalkulacyjne mniej onieśmielającymi.

Z jej pomocą wykryjemy trendy, stworzymy interaktywne wykresy, a także oferowane wskazówki uczynią korzystanie z Arkuszy łatwiejszym, nawet osobom bez specjalistycznej wiedzy. Te funkcje dołączą do trwających testów Gemini w Kalendarzu Google oraz wcześniejszych funkcji Gemini udostępnionych w Gmailu i innych usługach. Ulepszenia oparte na Gemini obejmą również Meet i Chat. W Meet Gemini będzie mógł podsumowywać dyskusje, streszczać pominięte fragmenty, a nawet pomagać w formułowaniu argumentów przed zabraniem głosu. W Chat wpisanie “@gemini” umożliwi uzyskiwanie podsumowań czatów, wyjaśnianie pytań i śledzenie podjętych decyzji – a wszystko to w trakcie grupowej konwersacji.

Google nie zapomniał też o kwestiach prywatności i kontroli. Firma zapewnia, że Gemini nigdy nie uczy się na danych użytkownika bez jego zgody. Ponadto nowe opcje przechowywania danych dadzą firmom większą kontrolę nad tym, gdzie informacje są przechowywane i przetwarzane, co pomoże w przestrzeganiu przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO. Oczywiście pamiętajcie też, że Google wcale nie zmusza do korzystania z tych nowości w Workspace. Chociaż ich udostępnianie rozpocznie się w najbliższych tygodniach (na razie dla użytkowników Alpha), są one dobrowolne, wiec jeśli nie przepadacie za AI, możecie je zwyczajnie zignorować.