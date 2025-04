HONOR 400 Lite dostanie rewolucyjne funkcje aparatu AI

Innowacyjny przycisk aparatu AI w HONOR 400 Lite

Przycisk aparatu AI to innowacja, która upraszcza i przyspiesza obsługę aparatu. Jest to jedno z rozwiązań, które Apple wprowadził w najnowszych iPhone’ach, więc jeśli chcieliście je wypróbować, bez konieczności wydawania wielu tysięcy na telefon, teraz macie taką możliwość. Jednosekundowe naciśnięcie natychmiast uruchamia aparat, szybkie dotknięcie wykonuje zdjęcie, a przytrzymanie rozpoczyna nagrywanie wideo. To intuicyjne rozwiązanie, które pozwala na błyskawiczne uchwycenie ulotnych chwil i oszczędność klikania. Jednak na tym jego funkcjonalność się nie kończy.

Jak sama nazwa wskazuje, AI Camera Button pozwala również na korzystanie ze sztucznej inteligencji. Dzięki integracji z Google Lens, smartfon staje się potężnym narzędziem do eksploracji otaczającego nas świata i nauki. Możemy go wykorzystać do rozpoznawanie roślin, zwierząt i dzieł sztuki, tłumaczenie tekstów w czasie rzeczywistym, rozwiązywanie zadań akademickich, a nawet zakupów poprzez skanowanie produktów. Możliwości są niemal nieograniczone, a dostęp do tej funkcji mamy poprzez krótkie lub długie naciśnięcie nowego przycisku w HONOR 400 Lite.

Warto tutaj wspomnieć, że nowy model marki HONOR jest pierwszym urządzeniem z Androidem, który dostał takie rozwiązanie. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników na całym świecie, co oznacza, że zaawansowana fotografia wspierana przez AI staje się dostępna dla szerszego grona odbiorców i to w bardzo przystępnej cenie.

HONOR 400 Lite to jednak nie tylko nowy przycisk, bo zgodnie z doniesieniami, smartfon będzie miał do zaoferowania znacznie więcej. Zostanie wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędzi go układ Dimensity 7025 od firmy MediaTek, wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Po stronie zasilania dostaniemy pojemną baterię 5500 mAh z szybkim ładowaniem 35 W, a do dyspozycji użytkownika będzie 50-megapikselowa kamerka do selfie, 108-megapikselowy aparat główny oraz moduł ultraszerokokątny 5 Mpix.

HONOR jeszcze nie ujawnił daty premiery ani cen, ale te – zgodnie z obietnicami – powinny być naprawdę atrakcyjne.