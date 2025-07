YouTube Premium Lite trafia do Polski. Google rozszerza dostępność tańszej subskrypcji

YouTube Premium Lite to kompromisowe rozwiązanie skierowane do użytkowników, którzy chcą pozbyć się większości reklam z YouTube’a, ale nie potrzebują wszystkich funkcji dostępnych w pełnej wersji Premium. Oficjalna cena dla polskiego rynku została ustalona na 17,99 zł miesięcznie – to wyraźnie mniej niż standardowy YouTube Premium, który kosztuje obecnie 29,99 zł. Subskrybenci otrzymują “w większości bezreklamowe” doświadczenie oglądania z możliwością anulowania w dowolnym momencie.

Dlaczego właśnie teraz?

Wprowadzenie YouTube Premium Lite można interpretować jako odpowiedź Google’a na rosnącą konkurencję w segmencie serwisów streamingowych oraz wzrastającą popularność blokerów reklam. Polscy użytkownicy od lat skarżą się na nasilające się reklamy na YouTube, a opcje ich ominięcia były ograniczone do droższego YouTube Premium lub korzystania z zewnętrznych rozwiązań.

Co oferuje YouTube Premium Lite?

Tańsza subskrypcja usuwa reklamy z większości filmów, szczególnie z kategorii gaming, moda, uroda czy newsy. Google zastrzega jednak, że reklamy nadal będą pojawiać się przy treściach muzycznych, YouTube Shorts oraz podczas przeglądania i wyszukiwania.

Najważniejsze ograniczenia YouTube Premium Lite:

Brak dostępu do YouTube Music Premium

Brak możliwości pobierania filmów offline

Brak odtwarzania w tle na urządzeniach mobilnych

Reklamy w treściach muzycznych i Shorts

Gdzie dostępne?

Usługa zadebiutowała wcześniej w tym roku w USA, Australii, Tajlandii i Niemczech, a następnie rozszerzona została na Meksyk, Argentynę, Brazylię, Kanadę i Wielką Brytanię. Najnowsza fala obejmuje dziesięć krajów, w tym Polskę.

Pełna lista nowych regionów:

Polska

Turcja

Francja

Rumunia

Hiszpania

Włochy

Tajwan

Singapur

Chile

Kolumbia

Google informuje, że wprowadzanie odbywa się stopniowo przez kilka dni, więc nie wszyscy użytkownicy zobaczą nową opcję od razu.

Czy warto?

YouTube Premium Lite za 17,99 zł może być interesującą propozycją dla polskich użytkowników – różnica względem pełnej wersji Premium wynosi 12 złotych miesięcznie. To nie jest wielka oszczędność, ale może mieć znaczenie przy długoterminowym budżecie domowym.

Kluczowe pytanie brzmi: czy jesteś gotowy zapłacić prawie 18 złotych za częściowe usunięcie reklam? Subskrypcja wydaje się skierowana głównie do użytkowników, którzy oglądają przede wszystkim filmy edukacyjne, gamingowe czy lifestyle’owe, a nie korzystają intensywnie z YouTube Music.

Dla osób, które na YouTube głównie słuchają muzyki czy oglądają Shorts, wartość tej opcji jest dyskusyjna – w tych kategoriach reklamy nadal będą się pojawiać. Warto też pamiętać, że za dodatkowe 8 złotych otrzymujemy dostęp do YouTube Music, pobierania offline i odtwarzania w tle.

Dostępność można sprawdzić na stronie youtube.com/premiumlite. Cena 17,99 zł plasuje YouTube Premium Lite w ciekawym przedziale cenowym – to mniej niż Netflix Basic (29 zł), ale więcej niż niektóre serwisy muzyczne.

Czytaj też: YouTube wprowadza nowe zasady w związku z AI. Czas na zmiany

Google podkreśla, że subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, co może zachęcić do przetestowania usługi. Wprowadzenie tańszej opcji może być odpowiedzią na rosnące niezadowolenie użytkowników z podwyżek cen YouTube Premium, które w ostatnim czasie dotknęły wiele krajów.