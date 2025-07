Home Tech Zegar bezlitośnie tyka. Kolejna wersja Windows 10 straci wsparcie

Zegar bezlitośnie tyka. Kolejna wersja Windows 10 straci wsparcie

Kolejna stara wersja systemu Windows 10 również straci wsparcie za trzy miesiące

Wiele już mówiliśmy o tym, że wsparcie dla systemu Windows 10 zakończy się 14 października 2025 roku . Microsoft zachęca klientów do jak najszybszej migracji do systemu Windows 11. Firma oferuje również roczny pakiet rozszerzonych aktualizacji, zarówno bezpłatnych , jak i płatnych, dla tych, którzy uparcie chcą pozostać przy systemie Windows 10. Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyny system operacyjny, którego wsparcie techniczne zakończy się za trzy miesiące.