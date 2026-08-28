Apple chce dodać do słuchawek kamery, a Plaud wcisnął tam łączność eSIM i AI

Start-up, z którego rozwiązań korzysta już ponad 2,5 miliona osób na całym świecie, oficjalnie zaprezentował model Plaud One. I o ile pomysł wbudowania dyktafonu do słuchawek zyskujących wsparcie sztucznej inteligencji powoli przestaje dziwić, o tyle wsadzenie do ładującego etui autonomicznej karty eSIM to już zupełna nowość.

Plaud One wyglądają jak normalne słuchawki, ale nie dajcie się zwieść

Producent stawia tu na sprawdzony, minimalistyczny design, bardzo typowy na rynku. Nie wyglądają dziwnie i raczej ciężko na pierwszy rzut oka powiedzieć, co tak naprawdę kryje się w środku. Zanim jednak przejdziemy do dodatków, skupmy się na podstawach. Wewnątrz samych pchełek umieszczono 12-milimetrowe przetworniki oraz system aktywnej redukcji szumów (ANC).

Bateria umieszczona w słuchawkach pozwala na ciągłe nagrywanie 6 godzin spotkań na żywo lub 3 godziny rozmów telefonicznych na jednym ładowaniu. Gdy dodamy do tego zapas energii zgromadzony w etui, łączny czas rejestracji rozmów sięga aż 25 godzin.

Skoro już przy etui jesteśmy, to tak właśnie kryje się cała innowacja. Kwadratowe, eleganckie etui ładujące wyposażono w wyjątkowo czułe mikrofony, które potrafią czysto i wyraźnie rejestrować rozmowy prowadzone w pomieszczeniu na żywo z odległości nawet do 5 metrów. W środku producent umieścił też moduł eSIM. W ten sposób słuchawki łączą się bezpośrednio z siecią komórkową i pozwalają na wydawanie poleceń oraz prowadzenie rozmów głosowych z agentami sztucznej inteligencji bez konieczności posiadania przy sobie smartfona czy komputera.

Po stronie oprogramowania mamy równie ciekawe rozwiązania, bo Plaud idzie znacznie dalej niż prosty mechanizm zamiany mowy na tekst. Po zakończonym spotkaniu czy konwersacji telefonicznej wbudowany agent AI potrafi automatycznie połączyć się z narzędziami takimi jak Gmail, Kalendarz Google, Notion czy Slack. Na podstawie zarejestrowanego nagrania system jest w stanie samodzielnie zredagować e-maile podsumowujące, przygotować przejrzyste notatki, wygenerować szkic dokumentu, a nawet stworzyć kompletną prezentację.

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To całkiem ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza w sytuacjach, w których po prostu nie mamy możliwości skorzystać ze smartfona lub chcemy sobie od niego trochę odpocząć.

Subskrypcji też nie zabrakło

Plaud wycenił swoje słuchawki na 249 dolarów, co w zasadzie nie jest wcale złą ceną, jak na to, co oferują. Na razie trwa przedsprzedaż, a dostawy ruszą dopiero w czwartym kwartale. Z racji tego, że jest to pierwsza generacja tak mocno autonomicznego sprzętu, firma zdecydowała się na limitowany nakład, aby dokładnie zbadać realne zainteresowanie rynkowe.

Oczywiście nikogo nie zaskoczy fakt, że subskrypcja również tu będzie. To już raczej standard w gadżetach z AI. Co ciekawe, producent daje tu pakiet 300 minut transkrypcji do wykorzystania za darmo, a kiedy te się skończą, trzeba już będzie wykupić dodatkowy abonament, kosztujący od 8,33 dolara miesięcznie (w przeliczeniu rocznym). Producent planuje również wprowadzenie systemu punktowego za wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań przez agentów AI, dorzucając na start pakiet o wartości 200 dolarów w kredytach. Oznacza to, że pewne funkcje nie będą nieograniczone, nawet jeśli płacimy abonament.

Czy ten pomysł się przyjmie? Cóż, ciężko powiedzieć. Na pewno jeszcze czegoś takiego na rynku nie mieliśmy, ale jednocześnie ciężko nie zauważyć, że obecnie producenci skupiają się jedynie na tym, gdzie jeszcze można dodać AI, pomijając przy tym potencjalnie ciekawsze innowacje. To trwa już od jakiegoś czasu i niestety wątpię, by szybko się skończyło.

Źródło: Plaud