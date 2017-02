Dane zniknęły? Nie z nami te numery

Od wakacyjnych fotografii do umów handlowych – coraz większa część naszych ważnych danych jest przechowywana wyłącznie w formie elektronicznej. Nawet odbitki, które spokojnie drzemały w oprawionym w skórę albumie rodzinnym, już dawno są zeskanowane i zapisane na dysku twardym. Przechowywanie informacji w formie cyfrowej jest wygodne, bo niewielkich rozmiarów nowoczesny dysk pomieści niebotyczne wręcz ilości danych, a dzięki logicznej strukturze systemu plików, dyskom, folderom, cyfrowym albumom itp. łatwo zapanować nad naprawdę dużymi zbiorami. Mimo komputerowych ułatwień cyfrowa archiwizacja naszych prac i wspomnień wymaga odpowiedniego planowania, bowiem prawdopodobieństwo awarii wielu nośników danych wzrasta już po ok. 3 latach, co grozi utratą danych. Regularne tworzenie kopii zapasowych Z drugiej strony sporządzenie kopii zapisanych cyfrowo danych jest znacznie prostsze niż w przypadku informacji przechowywanej analogowo (np. na papierze). Jeżeli tylko odpowiednio wcześnie zaplanujemy ich tworzenie, ryzyko utraty danych jest w znacznym stopniu zminimalizowane. Absolutnie nikt nie może polegać wyłącznie na trwałości samego urządzenia (dysku twardego). Według danych publikowanych przez firmę Ontrack ponad połowa przypadków nagłej utraty danych jest spowodowana właśnie awarią sprzętu, ale aż jedna czwarta – to wyłącznie błąd ludzki popełniony przy zupełnie sprawnych urządzeniach. Sporządzanie regularnych automatycznych kopii zapasowych w tle skutecznie zapobiega jakimkolwiek nieprzewidzianym sytuacjom, które w przypadku braku ochrony skutkowałyby utratą ważnych plików. Proponujemy czterostopniowy plan ochrony, dzięki któremu każdy będzie mógł zachowywać kopie zapasowe ważnych danych bez wysiłku, a przynajmniej bez zauważalnie większych nakładów niż dotychczas wykonywana praca na komputerze. Kopie danych możemy sporządzać na drugim dysk twardym, w sieci domowej lub w chmurze. Zanim przejdziemy do pierwszego scenariusza, zacznijmy od kwestii zasadniczej – wyboru sprzętu. Wybór odpowiedniego dysku kopii zapasowej Większość scenariuszy tworzenia kopii zapasowych zakłada wykorzystanie dysków twardych. Dotyczy to nie tylko najprostszej sytuacji, czyli zapisu kopii na drugim dysku, ale również wyboru napędów do serwera NAS. Teoretycznie dyski twarde przeznaczone dla serwerów NAS są takimi samymi (od strony mechanicznej) dyskami jak te, które działają wewnątrz obudów pecetów. Istnieje jednak zasadnicza różnica – chodzi o oprogramowanie wewnętrzne. Producenci dysków twardych oferujący w swoim portfolio serie produktów przeznaczone do serwerów NAS opracowali firmware optymalizujący działanie dysku w sytuacji, gdy jest on stale wykorzystywany jako nośnik archiwizacyjny. Dyski z serii Western Digital Red czy Seagate NAS korzystają z takich samych elementów elektronicznych jak zwykłe dyski trafiające do pecetów, ale dzięki oprogramowaniu są lepiej przystosowane do ciągłego odczytu i zapisu danych, a ich mechanizmy pracują tak, by zminimalizować jakiekolwiek drgania podczas pracy urządzenia. Wszystko po to, by zmaksymalizować trwałość sprzętu i zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych na nim danych. Ponadto nośniki produkowane z myślą o przechowywaniu danych działają cicho i nie mają dużego apetytu na energię. Gdy dokonamy już wyboru nośnika kopii zapasowej, możemy przejść do właściwych działań. Zaczynamy od utworzenia zadanie regularnego tworzenia kopii zapasowej danych za pomocą systemu z naszej pełnej wersji programu Aomei Backupper Professional. W kolejnym scenariuszu zajmiemy się wykonywaniem kopii zapasowej na nośniku zewnętrznym. W trzecim etapie pokażemy, w jaki sposób skutecznie sporządzać kopie zapasowe w sieci domowej. Natomiast czwarty scenariusz dotyczy szyfrowanego backupu w chmurze. Backup w czterech etapach Ogólnie rzecz biorąc, producenci dysków obiecują o 35 proc. wyższą żywotność dysków „archiwizacyjnych” w stosunku do ich odpowiedników klasy PC. W czym tkwi haczyk? W mniejszej wydajności, ale pamiętajmy, że dla procesu backupu wydajność nie jest tak kluczowa jak np. w przypadku odczytu kodu uruchamianej aplikacji przez system operacyjny. Poza tym ze względu na to, że przesył danych z i do serwera NAS odbywa się najczęściej z wykorzystaniem sieci lokalnej, zwiększanie przepustowości nie ma sensu, bo i tak transfer jest ograniczany przez możliwości interfejsu sieciowego. Przykładowo seria RED firmy Western Digital wykonuje 5900 obrotów na minutę, ale to w zupełności wystarcza do zastosowania tych nośników w sieci domowej. Z kolei dla serii NAS firmy Seagate parametr ten wynosi 7200 obrotach na minutę, dlatego można te dyski polecić jako „kolejne” egzemplarze montowane wewnątrz komputera. Każdy z czterech etapów pozwala skutecznie chronić ważny dla użytkownika zbiór danych. Warto jednak rozważyć zastosowanie metody łączonej. Na przykład łącząc etap 1 i 3, możemy mieć kopię zapasową na drugim dysku w komputerze, a dodatkowo również w sieci domowej. Nawet w przypadku jednorazowej archiwizacji warto wykonać dodatkową kopię na innym komputerze lub na serwerze NAS. Pamiętajmy, że mówimy o niezwykle cennych, niepowtarzalnych zdjęciach i dokumentach. To nie tapeta Windows, którą można znaleźć w Sieci, lecz wyłącznie nasze pliki. Oprócz tego komputery z systemem Windows, a także smartfony zawierają coraz więcej istotnych dla użytkownika danych, które warto archiwizować niezależnie również w chmurze lub na dedykowanym komputerze w sieci domowej (niejako pełniącym rolę serwera). Odpowiednie funkcje zapewnia oprogramowanie opracowane przez Apple’a i Google’a. Oprócz tego istnieje szereg gotowych aplikacji ułatwiających to zadanie. Krok 1: Kopia zapasowa Zalecanym rozwiązaniem jest utworzenie odrębnej partycji dla danych oryginalnych, dzięki czemu awaria partycji systemowej nie wpłynie w negatywny sposób na ważne dla użytkownika pliki. Chodzi też o to, aby przestrzeń na nośniku backupowym nie była marnowana przez nadmierną redundancję. Problem ten rozwiązuje oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej dzięki możliwości tworzenia tzw. przyrostowej kopii zapasowej. Jest to tryb sporządzania kopii, w którym do wcześniej zapisanej pełnej kopii zapasowej dopisywane są tylko dane zmienione od ostatniego pełnego backupu. Częstość wykonywania tego typu kopii jest określana przez użytkownika. Takie zadanie backupu można utworzyć za pomocą standardowych funkcji Windows, ale zalecane przez nas oprogramowanie Aomei Backupper Professional oferuje więcej możliwości i wyższy komfort pracy. Konfigurowanie kopii zapasowej



sposób, by ważne dane przechowywać w odpowiednio dobranych folderach (zdjęcia, filmy, dokumenty w odrębnych folderach). Backupper uwzględnia podkatalogi. W oknie dodawania folderów mamy możliwość ograniczenia chronionych danych wyłącznie do plików określonego typu (formatu) – odpowiednia funkcja znajduje się w panelu »Filter settings«. Wystarczy wybrać pasującą nam opcję z listy »File Inclusion Mask«. W tym samym oknie możemy wykluczyć wykonywanie kopii plików systemowych i ukrytych (np. tworzonych automatycznie przez system Windows plików Thumbs.db zawierających miniatury zdjęć i ilustracji znajdujących się w danym folderze; w przypadku dużych zbiorów zdjęć pliki te mogą mieć całkiem sporą objętość, a są zupełnie zbędne w kopii zapasowej) poprzez zaznaczenie pól wyboru »Exclude hidden files and folders« oraz »Exclude system files and folders«. Klikając polecenie »Backup options«, wywołamy okno ustawień, w którym m.in. możemy ustawić szyfrowanie kopii zapasowej (pole wyboru »Enable encryption for backups«). Jeżeli jednak faktycznie zależy nam na szyfrowaniu, lepiej wyodrębnić grupę dokumentów poufnych i zdefiniować dla nich oddzielne zautomatyzowane zadanie backupu szyfrowanego. Szyfrowanie zdjęć rodzinnych czy plików wideo niepotrzebnie może wydłużyć cały proces archiwizacji. Backupper oferuje też funkcje kompresji archiwizowanych zbiorów. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku dużej ilości dokumentów biurowych czy e-booków, które są danymi dobrze poddającymi się kompresji. Jeżeli większość archiwizowanego zbioru stanowią – już z definicji skompresowane – dane multimedialne (zdjęcia JPEG, muzyka w formacie MP3 czy filmy MP4 i inne skompresowane formaty), włączanie kompresji nie ma za bardzo sensu: znacznie wydłuży czas sporządzania kopii przy praktycznie żadnym zysku objętościowym w wykonanej kopii. Szczególnie ważną funkcją jest harmonogram (»Schedule«)– pozwala on zaplanować termin i regularność wykonywania kopii zapasowej wybranego przez nas zbioru danych. Tutaj również plan powinniśmy uzależnić od typu chronionych danych. W przypadku niewielkich objętościowo, ale często modyfikowanych zbiorów, takich jak prezentacje, arkusze, dokumenty tekstowo-graficzne itp., zaleca się codzienne tworzenie kopii zapasowych. Natomiast w przypadku plików multimedialnych, których raczej się nie modyfikuje, a które mają sporą objętość, lepiej stosować mniejszą częstość wykonywania kopii. Wybór schematu backupu

W ustawieniach planowania harmonogramu na karcie »Advanced« mamy możliwość wyboru jednej z obsługiwanych przez program Backupper metod wykonywania kopii zapasowej. Domyślnie wybraną opcją jest »Incremental Backup«, czyli przyrostowa kopia zapasowa. O ile taka metoda oszczędza przestrzeń nośnika backupowego, o tyle jest skuteczna (w sensie ochrony) wyłącznie wtedy, gdy żadna z przyrostowych kopii sporządzonych od czasu ostatniego pełnego backupu nie zostanie w jakikolwiek sposób naruszona. Jeżeli którakolwiek kopia przyrostowa »po drodze« zostanie uszkodzona, śledzenie kolejnych zmian nie jest już możliwe, a dane możemy odzyskać tylko w stanie, w jakim się znajdowały, zanim doszło do uszkodzenia kopii przyrostowej. Ryzyko takie wyeliminujemy, wybierając metodę backupu różnicowego (opcja »Differential backup«), w której podczas każdorazowego sporządzania kopii program zapisze wszystkie dane zmienione od czasu ostatniej pełnej (i tylko takiej) kopii, a nie, jak w przypadku kopii przyrostowych, od ostatniej kopii przyrostowej lub pełnej. Jednak cechą tej metody jest to, że zużywa się więcej miejsca na nośniku backupowym, gdyż każda kolejna kopia różnicowa zawiera coraz większy zbiór danych zmienionych od pełnego backupu. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wybór jednego z predefiniowanych schematów backupu (pole wyboru »Scheme« na głównym ekranie »File Backup«). Program zapewnia kilka mieszanych strategii wykonywania kopii zapasowych poprzez łączenie różnych metod zapisywania chronionych danych (np. pełny backup raz w tygodniu, a codziennie kopia przyrostowa). Aby przywrócić dane z zapisanej wcześniej kopii zapasowej, z menu głównego programu Backupper wybierz pozycję »Restore«, a następnie wskaż zapisany wcześniej za pomocą Backuppera obraz kopii zapasowej. Przywracając dane z kopii, mamy możliwość wyboru, czy mają być one przywrócone do oryginalnych lokalizacji i czy mają zastąpić istniejące dane, czy też mają być zapisane w zupełnie nowym miejscu. Kliknięcie przycisku »Start« uaktywnia proces przywracania. Aomei Backupper to oprogramowanie działające w systemach Windows 7, 8 i 10. Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane jest okno z głównymi funkcjami programu. Aby skonfigurować regularną kopię zapasową wybranych folderów i plików, wystarczy kliknąć »Create New Backup«, a następnie z listy dostępnych zadań backupu wybrać pozycję »File Backup«. W tym trybie program wykona kopię zapasową wybranych przez użytkownika danych, zapisując je w specjalnie utworzonym pliku-obrazie (backup image file). Zaczynamy od wyboru folderów, które mają znaleźć się w kopii zapasowej. Ponieważ można dodawać je tylko indywidualnie, warto zorganizować chroniony zbiór danych w taki