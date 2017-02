Masz smartfon z Androidem? Uważaj na fałszywy Flash Player!

Według analityków zagrożeń z firmy ESET, złośliwe oprogramowanie na urządzenia z systemem Android (wykrywane jako Android/TrojanDownloader.Agent.JI) rozpowszechniane jest za pomocą zainfekowanych stron WWW m.in. serwisów z treściami pornograficznymi czy portali społecznościowych. Pod pretekstem zainstalowania najnowszej aktualizacji, strony internetowe skłaniały użytkowników do pobrania fałszywych aktualizacji Adobe Flash Player. Jak to działa? Po udanej instalacji aktualizacji, wyświetlony zostaje ekran z fałszywą informacją o zbyt dużej ilości zużywanej energii przez urządzenie mobilne, nakłaniającą użytkownika do włączenia spreparowanej funkcji oszczędzania baterii. Podobnie jak w przypadku większości fałszywych powiadomień także i tym razem nie przestają się one wyświetlać, dopóty, dopóki ofiara nie zdecyduje się na włączenie funkcji. Funkcja ta żąda uprawnień do wielu istotnych funkcjonalności smartfona, do celów swojej przyszłej aktywności. W tle, złośliwa aplikacja kontaktuje się ze zdalnym serwerem i dostarcza atakującemu informacji na temat zainfekowanego urządzenia. W odpowiedzi serwer oszusta udostępnia adres strony internetowej, na której ukryto kolejną złośliwą aplikację. W wykrytym przez firmę ESET ataku, zagrożenie pobierało złośliwe oprogramowanie atakujące użytkowników bankowości mobilnej, ale potencjalnie mogą to być również aplikacje szpiegujące (spyware), wyświetlające reklamy (adware) czy szyfrujące urządzenie (ransomware). Czy twoje urządzenie zostało zainfekowane? Jak pozbyć się złośliwej aplikacji? Jeśli masz wątpliwości, czy sam nie padłeś ofiarą tego zagrożenia, możesz to łatwo sprawdzić. Wystarczy, że zweryfikujesz, czy „oszczędzanie baterii" znajduje się na liście Usługi w Dostępności w Ustawieniach urządzenia (Ustawienia>Dostępność>Usługi). Aby usunąć złośliwą aplikację, spróbuj ją ręcznie odinstalować poprzez wejście w Ustawienia>Menedżer aplikacji>Flash Player>Odinstaluj. Jak zachować bezpieczeństwo? - Jeśli pobierasz aplikacje lub aktualizacje ze strony internetowej, zawsze należy upewnić się, że jest to oficjalna strona dostawcy oprogramowania. Podczas instalowania aplikacji warto zwrócić uwagę, do jakich uprawnień dana aplikacja żąda dostępu. Jeśli prosi o uprawnienia, które wydają się nieadekwatne do swojej funkcji, nie zgadzaj się na nie – radzi Kamil Sadkowski, analityk zagrożeń z firmy ESET.