A co na MWC 2017 pokazała prawdziwa Nokia?

Żeby była jasność: po pierwsze cieszymy się, że na rynku znowu pojawią się świetnie zapowiadające się smartfony marki Nokia, a także odrodzona "kultowa" Nokia 3310. Po prostu rynek urządzeń telefonicznych bez Nokii byłby niczym rynek samochodowy bez Forda czy Fiata. Po drugie HMD Global, chiński producent wprowadzający na rynek nowe telefony Nokii, jest w pełni legalnym, licencjonowanym użytkownikiem marki Nokia, absolutnie uprawnionym do tego, by właśnie w taki sposób nazywać swoje nowe urządzenia. Warto tylko zwrócić uwagę na ciekawy fakt, że oprócz tych ważnych premier telefonicznych, na targach MWC 2017 obecna była też "inna" Nokia, już nie jako samo logo czy marka, ale jako prawdziwa firma, wywodząca się nadal z Finlandii. Czym się chwaliła na targach? Swoją nową strategią dotyczącą rozwoju w obszarach takich jak łączność 5G, internet rzeczy czy usługi chmurowe. Oddajmy jednak głos informacji prasowej (redakcję ograniczyliśmy jedynie do usuwania niepotrzebnych, niezbyt konkretnych fragmentów): Nokia zaprezentowała rozwiązania z zakresu 5G, Internetu Rzeczy, oprogramowania oraz chmury, podkreślające zasięg i siłę swojego portfolio, wzmocnionego przejęciem Alcatel-Lucent w 2016 roku. “Nokia w tym roku przybywa na Mobile World Congress z ofertą w postaci większego i całkowicie kompletnego portfolio oraz po to, aby dzielić się przełomowymi innowacjami” - powiedział Prezes i CEO Nokii, Rajeev Suri.

“Wszystko to jest wsparte naszą organizacją skoncentrowaną na realizacji naszej strategii, aby przewodzić w dziedzinie wysokowydajnych sieci dla dostawców usług telekomunikacyjnych, rozwijać się w nowych branżach, budować niezależny biznes oprogramowania oraz tworzyć nowe możliwości biznesowe i licencyjne w sektorze konsumenckim” - powiedział Suri. Nowe produkty, jak 5G FIRST przedstawiony dziś podczas konferencji dla prasy i analityków w Barcelonie, prezentują siłę innowacji Noki, pozwalającą dostarczać zróżnicowane produkty, które łączą nie tylko miliony użytkowników, ale też miliardy przedmiotów, aby stworzyć - jak to nazywa Nokia - ‘globalny system nerwowy’. Wskazując drogę 5G i IoT 5G FIRST, pierwsze w branży komercyjne, kompleksowe (end-to-end) rozwiązanie, które obejmuje platformę dostępu radiowego Nokia Airscale, pomaga klientom przygotować się do architektur ‘5G-ready’ zawierających sieć bazową, programowalną (software-defined networking), chmurę oraz wiele więcej. Nokia i Intel będą współpracować przy komercyjnych wdrożeniach w trakcie 2017 roku, wykorzystując Intel 5G Modem. 5G FIRST konsoliduje mocną pozycją Nokii u dostawców usług telekomunikacyjnych, pomagając im przejść do nowych aplikacji, które będą korzystać z niskiej latencji i wysokich prędkości oferowanych przez 5G. Niedawna inauguracja Nokia WING – światowej sieci Internetu rzeczy – ma na celu dostarczenie pełnego modelu usług oferujących łączność IoT w ramach rożnych technologii, tak aby zarządzać zasobami i potrzebami klienta, jak autonomiczne samochody, gdy poruszają się po świecie. Wcześniej Nokia przedstawiła nowy bezprzewodowy router, aby dostosować sieci dystrybucji energii elektrycznej do ery IoT i pomóc branży usług użyteczności publicznej pewnie i bezpiecznie połączyć i zarządzać szybko rosnąca liczbą urządzeń, w czasie, gdy wdrażanych jest coraz to więcej inteligentnych sieci energetycznych. wysiłki te pokazują jak Nokia wkracza na rynki branżowe - takie jak energia, transport, bezpieczeństwo publiczne, czy też Webscales (wielkie firmy internetowe). Podkreślając tempo zmian w obszarze branż, Suri wymienił kontrakt Nokii z Infraestruturas de Portugal na dostarczenie sieci komunikacji krytycznej dla operatora krajowej infrastruktury kolejowej; sieć światłowodową o wysokiej przepustowości dla Xiaomi, a także demonstracje - we współpracy z firmami Qualcomm i GE - prywatnej sieci LTE dla przemysłowego rynku Internetu rzeczy. Szybkie tempo w Chmurze, oprogramowaniu i licencjonowaniu Udoskonalona ostatnio sieć Cloud Packet Core Nokii umożliwia równoczesne lub niezależne zastosowanie technologii mobilnych i stałych, aby rozwijać sieci ultra szerokopasmowe i usługi IoT dla dostawców usług oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Nokia udoskonaliła też swoją platformę inteligentnego zarządzania (Intelligent Management Platform for All Connected Things) – IMPACT – dodając nowe możliwości IoT, jak analityka wideo. Udoskonalona oferta pokazuje postęp Nokii w rozwoju trzeciego obszaru zainteresowań, czyli budowy niezależnego biznesu oprogramowania i zaoferowania swoich zasobów oprogramowania nie tylko klientom komórkowym ale też w obszarach sieci stałych, kablowych i nowych rynków branżowych. W tym miesiącu Nokia poinformowała o planach kupna firmy Comptel, aby wzmocnić swoje portfolio oprogramowania i możliwości rynkowe. Podczas MWC Nokia zademonstruje niedawno pozyskana technologię analityczną Deepfield, która wzmacnia jej ofertę oprogramowania dla dostawców usług telekomunikacyjnych, operatorów kablowych oraz chmury, Webscales i wielkich przedsiębiorstw technologicznych. Wykorzystując automatykę, technologia Deepfield może zidentyfikować i nadzorować około 30 000 popularnych aplikacji oraz usług chmury, wspomagając sieci w dostosowaniu się do wymagań aplikacji i schematów ruchu danych. Wysiłki Nokii aby stworzyć nowy biznes i możliwości licencyjne w obszarze konsumenckim – czwarty filar odnowionej strategii firmy – również prowadzą do nowych osiągnięć. HMD Global, ekskluzywny licencjobiorca marki Nokia dla telefonów i tabletów, będzie mówił o szczegółach jeszcze dziś. Nokia na MWC Nokia zainaugurowała podczas MWC 22 nowe produkty i usługi, oprócz demonstracji ponad 60 produktów i usług. Nokia i China Mobile, największy operator mobilny na świecie pod względem ilości subskrybentów, zaprezentują wspólny pokaz usług telemedycznych oraz pokażą jak produkty i usługi 5G mogą być zintegrowane w różnych branżach przemysłowych.