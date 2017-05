Piękny i przyjazny dla AR/VR - nowy interfejs Windowsa

Fluent Design System, znany do tej pory pod nazwą Project Neon, to nowy projekt graficzny sytemu Windows 10, który wykracza daleko poza zwykłe zmiany estetyczne. Widzimy duży skok jakości wizualnej, który został opracowany z myślą nie tylko o pracy na standardowych ekranach monitorów i wyświetlaczach laptopów, ale również o goglach VR/AR. Z prezentacji, którą możecie zobaczyć powyżej, wynika, że Fluent Design będzie nowoczesny, przystosowany do pracy na wszystkich urządzeniach, również na konsolach, tabletach i smartfonach. Autorzy zapowiadają rozwiązanie kompatybilne z różnymi akcesoriami: myszkami, rysikami i kontrolerami VR). A dodatkowo Fluent jest ...wyjątkowo piękny. Microsoft wyróżnił pięć cech nowego interfejsu. Są to: Ruch Ruch poszczególnych elementów ma nie tylko znaczenie estetyczne, pomoże też zamaskować proces ładowania nowego okna czy treści. Światło Fluent Design dodaje delikatne animacje światła na przyciskach i podświetlenia innych elementów, by wyróżniać to, co w normalnej sytuacji użytkownik mógłby przeoczyć, oraz by zaakcentować dokonywane przez niego wybory. Głębia Koniec z nudnymi i płaskimi ramkami. Fluent Design zostawia twórcom aplikacji więcej miejsca na ich kreatywność, umożliwiając zastosowanie efektów głębi obrazu i paralaksy, czyli szybszego przesuwania się wybranych treści nad wolniej przesuwanym tłem. Iluzja trójwymiarowości uatrakcyjni też interfejs osobom korzystającym z gogli VR/AR. Materiał Koncern chce by wygląd Windowsa naśladował materiały znane z rzeczywistości. Użytkownicy urządzeń dotykowych mają mieć przyjemność z interakcji z ładnymi teksturami. Skala Jednym z problemów dotyczących prawidłowego wyświetlania tych samych treści na ekranach komputerów i gogli VR jest skala. Obiekt poprawnie wyświetlany na monitorze może okazać się niewiarygodnie duży lub zaskakująco mały, gdy będzie oglądany w headsetach do wirtualnej rzeczywistości. Microsoft zwraca uwagę developerom, by, tworząc aplikacje, myśleli o nich również w kontekście środowiska 3D. Interfejs ma działać dobrze na każdym urządzeniu elektronicznym. Trzeba przyznać, że materiały koncepcyjne wyglądają niesamowicie, ale o tym, czy system będzie rzeczywiście prezentował się tak spójnie i nowocześnie zadecydują przede wszystkim developerzy aplikacji. Aktualnie Fluent Design jest dostępny dla wybranych użytkowników, związanych z programem Windows Insider. Powszechna aktualizacja ma być dostępna we wrześniu.